Украинцы 968 раз пытались подкупить пограничников для выезда за границу, — ГПСУ (видео)

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, уклонисты регулярно пытаются найти пути, которые помогут им избежать мобилизации. Только в феврале мужчины пытались дать взятку на границе 42 раза.

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В Украине продолжается военное положение, в результате которого действует запрет на пересечение границы для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Некоторые все же пытаются нарушить правило. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал об этом подробнее.

По его словам, за 2 года было зафиксировано около 1000 попыток подкупить пограничников, чтобы пересечь границу и покинуть Украину. В результате, полная сумма таких предложений уже превышает 10 миллионов гривен.

"С начала введения военного положения пограничниками пресечено 968 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 10 миллионов гривен", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно было добавлено, что только за февраль текущего года сотрудники ГПСУ зафиксировали 42 попытки передачи взятки. Полная сумма составила 640 тысяч гривен.

Примечательно, что чаще всего на такой шаг идут мужчины призывного возраста, которые при помощи денег хотели оказаться за границей и тем самым избежать всеобщей мобилизации. Обо всех случаях сразу же информировали сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, также Андрей Демченко назвал 2 самых популярных маршрута для побега уклонистов. По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, на "зеленом" участке границы ежедневно фиксируются граждане, которые пытаются сбежать из Украины. Организаторы преступных схем часто пренебрегают жизнями своих клиентов.