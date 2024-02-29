Выезд мужчин за границу: адвокат рассказал, каких изменений ожидать с 1 марта 2024 года

По словам юриста Ростислава Кравца, выезд мужчин за границу будет зависеть от того, будет ли принят законопроект №10449, который должны в очередной раз рассмотреть 6 марта.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период существуют ограничения на выезд военнообязанных (от 18 до 60 лет) за границу. Кардинальных изменений относительно выезда мужчин за пределы Украины с 1 марта 2024 года не произойдет. Об этом сообщил адвокат и старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец в комментарии "Фактам ICTV".

Он отметил, что выезд мужчин за границу будет зависеть от того, будет ли принят законопроект №10449, который должны в очередной раз рассмотреть 6 марта.

Согласно действующему законодательству с 1 марта 2024 года выезд мужчин за границу возможен для:

мужчин с инвалидностью;

мужчин, имеющих жену из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

выезжать за границу также могут родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, которые нуждаются в постоянном уходе;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, выезд которых за границу обусловлен профессиональными потребностями (командировка) или помощью ВСУ.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что снижение призывного возраста в Украине может привести к новому демографическому кризису. В СМИ назвали окопную войну "ужасной перспективой". Сообщается, что мобилизация 20-летних может поставить безопасность Украины под угрозу "через десятилетия".