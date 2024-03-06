Українці 968 разів намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон, — ДПСУ (відео)

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ухилянти регулярно намагаються знайти шляхи, які допоможуть їм уникнути мобілізації. Тільки в лютому чоловіки намагалися дати хабар на кордоні 42 рази.

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В Україні триває воєнний стан, внаслідок якого діє заборона на перетин кордону для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Дехто все ж намагається порушити правило. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про це докладніше.

За його словами, за 2 роки було зафіксовано близько 1000 спроб підкупити прикордонників, щоб перетнути кордон і покинути Україну. У результаті, повна сума таких пропозицій уже перевищує 10 мільйонів гривень.

"З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень", — заявив Андрій Демченко.

Окремо було додано, що тільки за лютий поточного року співробітники ДПСУ зафіксували 42 спроби передачі хабара. Повна сума склала 640 тисяч гривень.

Примітно, що найчастіше на такий крок ідуть чоловіки призовного віку, які за допомогою грошей хотіли опинитися за кордоном і тим самим уникнути загальної мобілізації. Про всі випадки одразу ж інформували співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, також Андрій Демченко назвав 2 найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, на "зеленій" ділянці кордону щодня фіксуються громадяни, які намагаються втекти з України. Організатори злочинних схем часто нехтують життями своїх клієнтів.