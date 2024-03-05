"Найбільше спроб": у ДПСУ назвали 2 найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів

За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, на "зеленій" ділянці кордону щодня фіксують громадян, які намагаються втекти з України. Організатори злочинних схем часто нехтують життями своїх клієнтів.

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Військовозобов'язані чоловіки призовного віку від 18 до 60 років не можуть покинути Україну через запроваджений понад два роки тому воєнний стан і проведення загальної мобілізації. Деякі з них все ж намагаються порушити заборону. Спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону поділився додатковими подробицями з цього приводу.

За його словами, спроби громадян незаконно перетнути кордон продовжують фіксувати щодня. Це відбувається як на "зеленій" ділянці кордону, так і в межах пункту пропуску, де порушники намагаються покинути Україну за допомогою підроблених документів або пропонують хабар.

"Щодо "зеленої" ділянки кордону, то тут найбільше спроб незаконного перетину кордону ми продовжуємо фіксувати у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Треба розуміти, що порушники доволі часто звертаються по допомогу до злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону та вимагають у них плату за такі послуги — кошти досить не маленькі, до 10 000 доларів. Також можу додати, що ці організатори та пособники доволі часто нехтують життями людей, бо направляють їх у важкодоступні гірські місця", — заявив Андрій Демченко.

Як приклад у ДПСУ навели ручку Тиса, яка є одним із найпопулярніших маршрутів втечі громадян. Там 5 березня виявили тіло людини, яка, найімовірніше, намагалася перетнути кордон.

За весь час вдалося викрити понад 380 злочинних угруповань, які обіцяли українцям допомогу доставити їх в іншу країну.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що на кордоні затримали чоловіків із фальшивками для втечі від ТЦК і СП. Один із порушників купив "липовий" висновок медичної комісії через наявність нібито "гіпертонії". Інший став "багатодітним батьком" за п'ять днів до виїзду за кордон.