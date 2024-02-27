Дитина за $2 тисячі: на кордоні затримали чоловіків із фальшивками для втечі від ТЦК (фото)

Один із порушників купив фальшивий висновок медичної комісії через наявність начебто гіпертонії. Інший став "багатодітним батьком" за п'ять днів до виїзду за кордон.

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Двоє чоловіків прибули на контрольно-пропускні пункти на західному кордоні України. Вони показали прикордонникам документи, які начебто давали їм право виїзду. Втім, перевірка показала, що документи підроблені. Один із "документів" — свідоцтво про народження "третьої дитини", за яке "батько" заплатив 2 тисячі доларів. Про ситуацію розповіли на порталі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У дописі вказано, що події відбулися у двох точках перетину західного кордону. Один чоловік прямував у автомобілі через КПП "Тиса" в бік Угорщини, другий — сидів у потязі на КПП "Чоп (Дружба)", щоб дібратися до Польщі. Прикордонники зупинили обох фігурантів, оскільки виявили в них підроблені документи.

Перетин кордону — де виявили порушників Фото: Google Maps

27-річний житель Закарпатської області, пасажир мікроавтобуса Mercedes, показав прикордонникам документи про те, що він начебто батько трьох дітей. Третє свідоцтво про народження виявилось фальшивкою. Чоловік визнав, що купив його через інтернет, заплативши за послуги 2 тис. дол.

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31 річний мешканець Івано-Франківської області, сидячи в потязі, показав дві підробки: "посвідчення військовозобов'язаного" та "висновок військово-лікарської комісії". Пояснив працівникам ДПСУ, що ці папери він також купив у мережі — ціна оборудки не повідомляється.

ДПСУ опублікувало папери, вилучені в чоловіків. Перша підробка — фальшиве "тимчасове посвідчення військовозобов'язаного", у якому вказана непридатність для служби та виключення з військового обліку на підставі гр. ІІ ст. 39 "А" (через начебто гіпертонію).

Перетин кордону — фальшиве посвідчення Фото: ДПСУ

Друга підробка — свідоцтво про народження, згідно з яким 27-річний чоловік утретє став батьком, подія начебто сталася 22 лютого 2024 року.

Перетин кордону — фальшиве свідоцтво Фото: ДПСУ

Прикордонники повідомили, що обох порушників притягнуть до адміністративної відповідальності. Вилучені фальшивки передали до Національної поліції, щоб вони провели розслідування щодо підроблених бланків і печаток. Можливе максимальне покарання для осіб, які вчинили злочин за ст. 358 Кримінального кодексу (підробили документи), — до двох років обмеження волі.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію. Згідно з українським законодавством, обмежені деякі права громадян — зокрема, військовозобов'язані чоловіки не можуть виїздити за кордон. Водночас є категорії українців, які можуть виїхати, — для цього вони повинні показати прикордонникам документи, які підтверджують, наприклад, виключення з військового обліку.

У Верховній Раді розглядається законопроєкт №10449, згідно з яким планують змінити перелік підстав для отримання відстрочки, бронювання або виключення з обліку. Орієнтовний час ухвалення — початок березня, пояснили народні депутати.