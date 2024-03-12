Залужный в Лондоне будет на своем месте: как он поможет вооружить Украину, — Гладких (видео)

От Залужного в должности дипломата никто не требует участвовать в культурных мероприятиях. Он, как весомая фигура и герой Украины, будет работать именно над вопросами безопасности, говорит аналитик Валентин Гладких.

Назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании является очень важным элементом внешней политики Украины. Сейчас все внешнеполитические отношения Украины должны рассматриваться исключительно через призму военной поддержки и победы над российскими оккупантами, и здесь дипломат, который является профессиональным военным, нужен прежде всего. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его мнению, Валерий Залужный на своей военной должности наработал достаточно опыта и соответствующих связей с западными партнерами, чтобы эффективно решать все вопросы с Великобританией, которая сейчас является одним из локомотивов поддержки Украины. Результат его работы мы обязательно увидим и он будет положительным, считает аналитик.

"Надо понимать, что от Залужного в должности дипломата никто не требует участвовать в культурных мероприятиях или заниматься распространением богатой украинской культуры, — говорит Гладких, — Он, как весомая фигура и герой Украины, который был на обложке "Time", будет работать именно над вопросами безопасности Украины".

А еще, отмечает аналитик, дипломат необязательно должен быть кадровым, потому что история знает много дипломатов, которые были весомыми фигурами без международного образования в этой области и достигали фантастических результатов. Главное, чтобы человек разбирался в теме, для которой его назначили и мог добиться результата.

"К тому же следует понимать, что своим назначением на должность посла в Лондон Залужный никоим образом не перечеркивает свою политическую карьеру, — отмечает Гладких, — Когда война закончится, в стране вернется нормальный демократический политический процесс, в котором, при желании, Залужный может принять участие".

Как гражданин Украины Залужный вполне имеет право организовать свою политическую силу и пойти на выборы. Но сейчас он понимает, что надо сделать все возможное, для победы над Россией, отмечает Гладких.

Напомним, относительно увольнения Валерия Залужного из-за решения ВВК высказался политический аналитик Александр Кочетков. По его словам, генерал согласился на "откровенное унижение" и рискует потерять доверие со стороны украинцев.

Также ситуацию с Залужным прокомментировал финансовый эксперт Сергей Фурса. По его словам, "списание" экс-главнокомандующего ВСУ — это "технология дискредитации политического оппонента".