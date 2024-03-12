Оттянуть оккупантов с фронта: как могут помочь ВСУ атаки добровольцев на Белгородщину (видео)

Из-за малой численности добровольческих российских батальонов удержать "серую зону" на Белгородщине невозможно. Но было бы хорошо, если бы путем подобных вылазок удалось оттягивать силы армии РФ, считает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Российские добровольческие формирования, которые сегодня зашли на Белгородщину, видимо, имеют целью довести до местных, что лучше гражданская война против путинского режима, чем фальсификации на выборах. Надо заметить, что среди них граждан Украины нет и это исключительно привилегии российских граждан. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что есть два сценария, по которым сегодня действовали бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона". Первый вариант: украинское командование участвовало в планировании этой операции, выделяло ресурсы и учитывало так называемые "красные линии", например, в отношении Белгорода. А второй вариант, более реалистичный, что добровольцы из РФ сами все спланировали и просто попросили дать им немножко техники и пошли на операцию.

"Для нас лучшим вариантом была бы ситуация, когда российские добровольцы зашли, например, в Шебекино и привлекли в свои ряды местных жителей, — говорит Ступак, — и продвигались бы от села к селу, наращивая свои отряды".

По мнению эксперта, пока не понятно, сколько будет длиться операция российских добровольцев — два или три часа, или сутки — ведь власти РФ начали использовать авиацию. Есть большой риск, что эти ребята могут погибнуть, но самое страшное — попасть в плен, после которого им придется 25 лет провести в сибирских застенках.

"Конечно, из-за малого количества состава добровольческих российских батальонов сделать и удержать "серую зону" на Белгородщине невозможно, — отмечает Ступак, — Но было бы хорошо, если бы путем подобных вылазок удалось оттягивать силы оккупантов, например, с Купянского направления и окончательно деморализовать местное население".

Это позволит Украине выиграть время перед возможным усилением атак регулярных подразделений РФ. Инженерные войска будут способны значительно усилить линии обороны, говорит военный эксперт.

Что касается сплошного протестного потенциала в РФ накануне переизбрания Путина, то, по мнению Ступака, там есть много недовольных, но нет лидера оппозиционных сил. И хотя сам потенциал есть и он может проявить себя в любой момент, но рассчитывать на него не надо.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как самостоятельные подразделения. Он также подчеркнул, что в РФ они "находятся у себя дома".

В свою очередь российские СМИ со ссылкой на ФСБ заявили о якобы уничтожении более 100 бойцов упомянутых подразделений, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин и опорного пункта.