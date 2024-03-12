Артиллерия ВСУ возвращается, а под Роботиным настоящий отстрел "орков", — Сергей Братчук (видео)

Сейчас происходит массовое уничтожение оккупантов в Запорожской области, говорит представитель УДА "Юг". Враг бешеными темпами теряет личный состав и бронетехнику.

Решительность президента Чехии Петра Павла по сбору средств на 800 тыс. снарядов для ВСУ является очень похвальной и показательной. Это была большая работа, в том числе Владимира Зеленского, который смог наладить эту коммуникацию и теперь можно говорить, что украинская артиллерия возвращается на поле боя. Об этом в интервью Фокусу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что несмотря на высокое развитие технологий дронов все равно без артиллерии на фронте не обойтись. Именно поэтому украинское военное командование выбрало абсолютно верный путь на уничтожение ствольной вражеской артиллерии и это позволило выдержать то нашествие, которое шло, в том числе с использованием артиллерии с российской стороны.

"И не надо разгонять в соцсетях "зраду" о том, что эти снаряды прямо завтра еще не будут на фронте, — акцентирует Братчук, — Главное, что они будут и будет возврат интенсивности огня со стороны ВСУ".

Между тем ситуация на фронте остается очень тяжелой, отмечает военный эксперт. Все еще не удалось стабилизировать фронт на Авдеевском направлении. Враг имел определенные успехи в поселках Тоненькое и Орловке, а сейчас пытается преодолевать водные преграды. На Бахмутском направлении тяжелые бои в Ивановском, ведь там остались только руины, по которым враг имеет определенные продвижения, хотя оккупантам удалось продвинуться всего на 100-200 метров и это не является стратегическим выигрышем.

"Однако ВСУ удалось продвинуться западнее села Победы, — отмечает Братчук, — Это лишний раз говорит об изменчивости ситуации на фронте, она очень динамична".

Среди приятного военный эксперт информирует о массовом уничтожении оккупантов в районе Роботино. Враг бешеными темпами теряет личный состав и бронетехнику.

"Это настоящий отстрел "орков", которые заблудились на нашей территории, — акцентирует Братчук, — При попытках заскочить в Роботино и закрепиться ВСУ их просто уничтожают. Видимо, РФ пытается показать всему миру, как она искусно и профессионально теряет боевую технику и солдат".

1 марта заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что первые поставки в Киев 800 тысяч боеприпасов, приобретенных за пределами Европейского Союза, могут состояться через несколько недель.