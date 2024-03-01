Украина получит артиллерийские снаряды, найденные Чехией, уже в ближайшие недели, — Bloomberg

В Чехии нашли, где можно взять для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч 122 миллиметра. В Минобороны страны говорят, что демонстрируют настоящую поддержку Украины, а не ждут решения в США.

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Первые поставки в Киев 800 тысяч боеприпасов приобретенных за пределами Европейского Союза могут состояться через несколько недель. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш.

По его словам, к инициативе Чехии по приобретению Украине боеприпасов присоединился ряд европейских стран, но какие именно, он отказался называть.

"Инициатива Чехии — это один из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии", — сказал Йиреш.

Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна нашла 500 000 патронов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены в течение нескольких недель в Украину. По его словам, Прага нашла за рубежом источник снарядов для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами. Их удастся в короткие сроки поставить на поле боя, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Германии, Швеции и других странах.

Европейские лидеры обсудили предложение Чехии, которое предусматривает закупку боеприпасов у стран за пределами Европы, на встрече в Париже. Нидерланды согласились внести в план 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что также заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также других стран, не желающих называть себя.

22 февраля сообщалось, что Дания в сотрудничестве с Чехией профинансирует приобретение 15 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Страна также отправит ракеты для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники. Еще пакет будет включать радары, коммуникационные приборы и оборудование для дронов от датских компаний.