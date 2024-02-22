15 тысяч артснарядов: Дания согласовала пакет военной помощи Украине на почти $250 млн

Дания в сотрудничестве с Чехией, как указано на сайте датского Минобороны, профинансирует приобретение 15 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Related video

Метте Фредериксен, глава правительства Дании, сообщила, что страна согласовала пакет военной помощи Украине на 1,7 млрд крон (247,40 млн долларов). Об этом она сообщила на пресс-конференции, пишет The Guardian.

Она отметила, что стоит и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе за свободу.

Важно

Не выполнены условия: Дания на несколько месяцев откладывает передачу Украине F-16, — СМИ

"Время Украине не помогает, на поле боя важно только действие. Борьба Украины за свободу — наша борьба", — пояснила она.

Как говорится на сайте датского Минобороны, Дания в сотрудничестве с Чехией профинансирует приобретение 15 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Страна также отправит ракеты для систем противовоздушной обороны, технику для разминирования и беспилотники. Еще пакет будет включать радары, коммуникационные приборы и оборудование для дронов от датских компаний.

Помощь от Дании для Украины

Дания, как стало известно 18 февраля, передаст Украине всю свою артиллерию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что европейцам не стоит ждать, пока разрешится кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.

Она подчеркнула, что на Мюнхенской конференции по безопасности была высказана необходимость немедленной передачи Украине необходимых видов вооружений. Метте Фредериксен также подчеркнула, что европейцам не следует ожидать разрешения кризиса в получении финансирования для поставки вооружений из США для Вооруженных сил Украины.

Дания также передаст Украине более 13 млн долларов для укрепления киберзащиты. Свои средства в пользу Украины и ее киберзащиты в рамках созданной 9 странами ИТ-коалиции уже внесли, кроме Дании, Эстонии и Люксембурга.

В декабре стало известно, что Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро. Руководитель правительства Дании Метте Фредериксен призвала все государства убедиться, что Украина имеет все необходимое для продолжения своей борьбы.

Напомним, 22 февраля Россия нанесла удар по прифронтовой ТЭС. В результате таки шестеро сотрудников оказались в больнице.