"Война на нашем континенте": Дания передаст Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен отметила, что европейцам не стоит ждать, пока решится кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.

Related video

Премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен заявила о намерении передать Украине всю артиллерию своей страны. Она подчеркнула важность подобной поддержки и призвала другие европейские государства также предоставить неиспользуемое военное оборудование Украине.

Об этом Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене, передает издание "Укринформ".

"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", – подчеркнула она, выступая на панельной дискуссии с участием лидеров пяти европейских государств.

Глава датского правительства также подчеркнула, что на Мюнхенской конференции по безопасности была высказана необходимость немедленной передачи Украине необходимых видов вооружений.

"Мы Дания решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Поэтому, извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила она.

Мэтте Фредриксен также подчеркнула, что европейцам не следует ожидать разрешения кризиса в получении финансирования для поставок вооружений из США для Вооруженных Сил Украины.

"Европа должна защитить себя, ведь это война на нашем континенте", – напомнила она.

Напомним, 8 февраля сообщалось, что в ЕС призвали прекратить поставлять боеприпасы другим странам, кроме Украины. Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС должны приостановить экспортные контракты в другие государства, которые не находятся в состоянии войны. Это будет оптимальным вариантом для быстрого наращивания поставок ВСУ.