Россия нанесла удар по прифронтовой ТЭС, шестеро сотрудников оказались в больнице, — ДТЭК

С начала этого отопительного сезона, как сообщили в ДТЭК, теплоэлектростанции были обстреляны врагом около 40 раз.

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Россия атаковала прифронтовую ТЭС. В результате удара ранены шесть сотрудников. ДТЭК в Telegram сообщила подробности.

Первую медицинскую помощь им оказали оперативно. Пострадавших доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции.

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ВС РФ ночью атаковали Украину ракетой и Shahed: взрывы прогремели в нескольких областях (фото)

Сколько именно длилась атака, в компании не сообщили. После прекращения обстрела энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.

В ДТЭК рассказали, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции были обстреляны врагом около 40 раз. В компании отметили, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы украинцы были со светом и теплом.

Обстрел Украины 22 февраля

Вечером 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Сначала в командовании предупредили об угрозе БПЛА в Днепропетровской и Запорожской областях. Сообщалось о нескольких группах вражеских дронов, которые двигались на север и северо-восток.

В Новосанжарском районе Полтавской области, на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей и в районе Каменского водохранилища фиксировали вражеские БПЛА. Также сообщалось о нескольких группах дронов в южном, северном и центральном районах Полтавской области, которые двигались в направлении Сумской области.

Фиксировали "Шахеды" и в центральной части Полтавской области и в Харьковской области в районе Чугуева. Филипп Пронин, руководитель Полтавской областной военной администрации, подтвердил, что войска РФ атаковали Полтавскую область несколькими группами дронов. В Миргородском районе также были слышны взрывы.

Напомним, 22 февраля портал Opex360 сообщил, что страны ЕС заблокировали покупку Bayraktar для ВСУ. Франция и Греция вместе с Кипром наложили вето на приобретение беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2 для украинских войск.