ВС РФ атаковали Украину "Шахедами": первые подробности российского обстрела

Оккупанты запустили по Украине несколько групп беспилотников. Начальник Полтавской ОВА Филип Пронин сообщил о взрывах в Миргородском районе.

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Вечером 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Об этом стало известно из Telegram-канала Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сначала в командовании предупредили об угрозе БПЛА в Днепропетровской и Запорожской областях. Сообщалось, о нескольких группах вражеских дронов, которые двигались на север и северо-восток.

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По состоянию на 21:32 были зафиксированы группы "Шахедов" в Новосанжарском районе Полтавской области, на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей и в районе Каменского водохранилища. Также сообщалось о нескольких группах дронов в южном, центральном и северном районах Полтавской области, которые двигались в направлении Сумской области.

В 22:14 ВС ВСУ сообщили о присутствии "Шахедов" в центральной части Полтавской области и в Харьковской области в районе Чугуева. Спустя минуту в командовании уточнили, что БПЛА в Полтавской области двигаются на Миргород.

Позже начальник Полтавской областной военной администрации Филип Пронин подтвердил, что ВС РФ атаковали Полтавщину несколькими группами дронов. В Миргородском районе были слышны взрывы.

"По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также. Спасибо Силам обороны за их работу! Слава Украине!" — написал чиновник.

ВС РФ атаковали Полтавщину

Напомним, 20 февраля ВС РФ атаковали Новослободскую громаду Конотопского района Сумской области. Вражеский дрон типа "Ланцет" попал в жилой дом, в результате чего погибла семья.

Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области 21 февраля также сообщало, что в результате обстрела Покровского района Донецкой области пострадали четверо спасателей. Здание пожарно-спасательной части получило повреждения.