ЗС РФ атакували Україну "Шахедами": перші подробиці російського обстрілу

Окупанти запустили по Україні кілька груп безпілотників. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про вибухи в Миргородському районі.

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Увечері 21 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Про це стало відомо з Telegram-каналу Повітряних сил Збройних сил України.

Спочатку в командуванні попередили про загрозу БПЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повідомлялося про кілька груп ворожих дронів, які рухалися на північ і північний схід.

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Станом на 21:32 було зафіксовано групи "Шахедів" у Новосанжарському районі Полтавської області, на кордоні Харківської/Сумської/Полтавської областей і в районі Кам'янського водосховища. Також повідомлялося про кілька груп дронів у південному, центральному та північному районах Полтавської області, які рухалися в напрямку Сумської області.

О 22:14 ЗС ЗСУ повідомили про присутність "Шахедів" у центральній частині Полтавської області та в Харківській області в районі Чугуєва. За хвилину в командуванні уточнили, що БПЛА в Полтавській області рухаються на Миргород.

Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін підтвердив, що ЗС РФ атакували Полтавщину кількома групами дронів. У Миргородському районі було чути вибухи.

"За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає, руйнувань також. Дякую Силам оборони за їхню роботу! Слава Україні!" — написав чиновник.

ЗС РФ атакували Полтавщину

Нагадаємо, 20 лютого ЗС РФ атакували Новослобідську громаду Конотопського району Сумської області. Ворожий дрон типу "Ланцет" влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула сім'я.

Головне управління ДСНС України в Донецькій області 21 лютого також повідомляло, що внаслідок обстрілу Покровського району Донецької області постраждали четверо рятувальників. Будівля пожежно-рятувальної частини зазнала пошкоджень.