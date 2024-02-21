Росіяни влучили дроном в будівлю, в якій проживали рятувальники: є поранені (фото)

У ніч на 21 лютого окупанти також завдали ударів двома безпілотними літальними апаратами типу Shahed по Добропіллю. Постраждали двоє жінок.

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Внаслідок обстрілу Покровського району Донеччини постраждали четверо рятувальників. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області в Facebook.

Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Вони отримали поранення.

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Ввечері 20 лютого також ракетного удару зазнало місто Дружківка. Будівля пожежно-рятувальної частини отримала пошкодження. Рятувальники внаслідок обстрілу не постраждали.

Донецька обласна прокуратура в Telegram повідомила, що внаслідок атаки росіян БПЛА на Добропілля постраждали двоє жінок.

У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти завдали ударів двома безпілотними літальними апаратами типу "Shahed" по м. Добропіллю. Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Постраждалим надано медичну допомогу, а найстаршу жінку ушпиталено.

Обстріли в Україні 20 лютого

У ніч на 20 лютого також фіксували обстріли з боку російських окупантів. Ворог атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Також зафіксували удари керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed.

Удари С-300/С-400 відбувалися з Бєлгородської області Російської Федерації, Х-31 з тимчасово окупованої частини Запорізької області. З Приморсько-Ахтарська запускали безпілотники.

У результаті бойової роботи збито всі 23 "шахеди" в межах Харківської, Запорізької, Полтавської, Кіровоградської, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 21 лютого генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос повідомив, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планував вивести війська з Авдіївки раніше. З його слів, розвідка не виконала завдання, адже вчасно не виявила намагання ворога через підземні комунікації дістатися до українських позицій.