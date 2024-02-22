ВС РФ ночью атаковали Украину ракетой и Shahed: взрывы прогремели в нескольких областях (фото)

Пуски 10 ударных БПЛА, по данным командования, осуществлялись из российского Приморско-Ахтарска. Противорадиолокационную ракету Х-31П враг выпустил из акватории Черного моря.

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В ночь на 22 февраля российские агрессоры атаковали населенные пункты Украины 10 ударными беспилотниками типа "шахед", 8 из которых уничтожены. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Воздушные силы Украины.

Все ударные дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарск Российской Федерации, а противорадиолокационная ракета Х-31П — из акватории Черного моря.

Все беспилотники уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, жертв и пострадавших, по данным местных соцсетей, нет.

Как отметил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, оккупанты атаковали несколькими группами дронов. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также.

Фото: Скриншот

Поздно вечером председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что работала ПВО.

"БпЛА уничтожили защитники из ПвК "Восток". Вражеское железо приземлили в Каменском и Павлоградском районах", — уточнил он и добавил, что на других территориях области было спокойно и дальше ночь везде прошла без атак.

Фото: Скриншот

Удары российских оккупантов вечером 21 февраля

Россияне продолжают ежедневно атаковать территорию Украины дронами и ракетами. Так, вечером 21 февраля взрыв зафиксирован в Одесской области. Враг запустил ракету, а также в области была угроза дронов.

По состоянию на 21:32 были зафиксированы группы "шахедов" в Новосанжарском районе Полтавской области, на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей и в районе Каменского водохранилища. Также сообщалось о нескольких группах дронов в южном, центральном и северном районах Полтавской области, которые двигались в направлении Сумской области.

В 22:14 ПС ВСУ сообщили о присутствии "шахедов" в центральной части Полтавской области и в Харьковской области в районе Чугуева. Через минуту в командовании уточнили, что БпЛА в Полтавской области двигались на Миргород.

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Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области 21 февраля также сообщало, что в результате обстрела Покровского района Донецкой области пострадали четверо спасателей. Здание пожарно-спасательной части получило повреждения.

Напомним, 20 февраля ВС РФ атаковали Новослободскую громаду Конотопского района Сумской области. Вражеский дрон типа "Ланцет" попал в жилой дом, в результате чего погибла семья.