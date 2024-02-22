ЗС РФ вночі атакували Україну ракетою та Shahed: вибухи пролунали у кількох областях (фото)

Пуски 10 ударних БПЛА, за даними командування, здійснювалися із російського Приморсько-Ахтарська. Протирадіолокаційна ракету Х-31П ворог випустив з акваторії Чорного моря.

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У ніч на 22 лютого російські агресори атакували населені пункти України 10 ударними безпілотниками типу "шахед", 8 з яких знищено. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Повітряні сили України.

Усі ударні дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а протирадіолокаційна ракета Х-31П — з акваторії Чорного моря.

Усі безпілотники знищені у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, жертв і постраждалих, за даними місцевих соцмереж, немає.

Як зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, окупанти атакували кількома групами дронів. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також.

Фото: Скріншот

Пізно ввечері голова Дніпетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що працювала ППО.

"БпЛА знищили захисники з ПвК "Схід". Вороже залізяччя приземлили у Кам'янському та Павлоградському районах", — уточнив він і додав, що на інших територіях області було спокійно і далі ніч всюди минула без атак.

Фото: Скріншот

Удари російських окупантів ввечері 21 лютого

Росіяни продовжують щодня атакувати територію України дронами та ракетами. Так, ввечері 21 лютого вибух зафіксовано в Одеській області. Ворог запустив ракету, а також в області була загроза дронів.

Станом на 21:32 було зафіксовано групи "шахедів" у Новосанжарському районі Полтавської області, на кордоні Харківської/Сумської/Полтавської областей і в районі Кам'янського водосховища. Також повідомлялося про кілька груп дронів у південному, центральному та північному районах Полтавської області, які рухалися в напрямку Сумської області.

О 22:14 ПС ЗСУ повідомили про присутність "шахедів" у центральній частині Полтавської області та в Харківській області в районі Чугуєва. За хвилину в командуванні уточнили, що БПЛА в Полтавській області рухалися на Миргород.

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Головне управління ДСНС України в Донецькій області 21 лютого також повідомляло, що внаслідок обстрілу Покровського району Донецької області постраждали четверо рятувальників. Будівля пожежно-рятувальної частини зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, 20 лютого ЗС РФ атакували Новослобідську громаду Конотопського району Сумської області. Ворожий дрон типу "Ланцет" влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула сім'я.