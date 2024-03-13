Три за одну ночь: СБУ атаковала дронами крупные НПЗ в России, – источники Фокуса (видео)

Пострадавшие объекты входят в топ-5 крупнейших заводов России. Удачные прилеты дронов уже привели к тому, что Москва запретила вывозить бензин. Спецоперации по выведению из строя нефтяной промышленности РФ продолжаются.

Подразделения Службы безопасности Украины ночью 13 марта атаковали дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России. Об этом Фокусу рассказали информированные источники.

Заводы находятся в Рязани, Кстово Нижегородской области и в городе Кириши Ленинградской области. Собеседники подтверждают, что все эти атаки — продолжение ряда спецопераций по российским НПЗ, которые СБУ начала ранее.

"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет на войну [в Украине], на убийства наших граждан", — добавляет источник.

Судя по видео в сети, последствия атаки довольно существенные. Атакованные ночью 13 марта НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Кроме этого, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны Украины атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже, заметили собеседники издания.

Напомним, 12 марта украинские силы провели успешную атаку дронами. В результате остановилась крупнейшая установка на НПЗ компании "Лукойл" в Нижнем Новгороде.

Фокус ранее писал, что Москва была вынуждена наложить эмбарго на экспорт нефтепродуктов из-за массированных атак по объектам нефтяной промышленности. С марта по август 2024 года Россия запретила вывозить бензин.