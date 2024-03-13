Проверяют силы? Почему добровольцы из РФ совершили рейд на Белгородщину (видео)

Все заявления ФСБ об уничтожении ДРГ с "победной" статистикой о 100 бойцах и десятках танков могут быть обычным бредом. У Кремля цель — поддержание "стабильности", говорит журналист Фокуса Александр Матвиенко.

Российские добровольческие формирования, которые сегодня зашли на Белгородщину, могли иметь целью испытание своих сил с наступлением весеннего периода, когда погода позволяет вести активные боевые действия, а ландшафт значительно зеленеет. Это может быть своеобразной пробой пера. Об этом в интервью рассказал Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокуса.

По его мнению, сам факт осуществления захода на Белгородщину добровольцев из Российского добровольческого корпуса (РДК), Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" демонстрирует отсутствие атакующих сил армии РФ для наступления.

На вопрос ведущего, может ли быть целью рейда захват ядерного оружия в Белгородской области Матвиенко ответил, что это скорее фантастический сценарий.

"В Белгородской области находится ядерный арсенал "Белгород-22", но после диверсионных мероприятий российских добровольцев еще в прошлом году ядерные боеголовки, наверное, оттуда вывезли, — отмечает Матвиенко, — если не вывезли, то значительно усилили охрану объекта".

Александр Матвиенко отмечает, что заявления ФСБ об уничтожении ДРГ с "победной" статистикой о 100 бойцах и десятках танков является обычной практикой для РФ. У Кремля целью поддержания "стабильности", но при этом и само ФСБ не предоставило ни одного хотя бы фото с павшими российскими добровольцами (на момент записи эфира утром 12 марта).

"Украина должна переносить как можно больше боевых действий на территорию России с помощью атак дронов на ВПК, диверсантов и вторжений, — акцентирует журналист, — Надо делать так, чтобы враг не чувствовал себя в безопасности и не мог спокойно наращивать производство тех же управляемых авиабомб".

Поражать предприятия ВПК важно и из-за того, чтобы враг не мог собирать тяжелую бронетехнику, отмечает Матвиенко. Например, сегодня по разным оценкам РФ ежемесячно производит около 100 танков всех типов, но это все равно меньше, чем она теряет на поле боя. Поэтому, по мнению журналиста, через год или полтора может сложиться ситуация, когда на складах просто закончатся старые танки Т-72 или другие и встанет вопрос: что делать дальше.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как самостоятельные подразделения. Он также подчеркнул, что в РФ они "находятся у себя дома".