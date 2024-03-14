Белгородщину можно превратить в буферную зону, а в Беларусь ввести иностранный контингент (видео)

У России сейчас не хватает резерва, чтобы защитить сотни километров границы с Украиной, поэтому там успешно действуют российские добровольцы на стороне ВСУ. В Беларуси, возможно, потребуется размещать контингент для контроля тех или иных событий, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

Российские добровольческие формирования, зашедшие на Белгородщину, скорее всего имели целью не срыв путинских выборов, а решение тактических вопросов. Операция российских добровольцев в очередной раз продемонстрировала, что граница РФ с Украиной не защищена, а это значит, что ВСУ могут в будущем создать там буфер безопасности — демилитаризованную зону. Об этом в интервью Фокусу заявил военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, подобные операции со стороны добровольцев из Российского добровольческого корпуса (РДК), Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" являются первыми "абзацами" в этом большом "романе", который будет посвящен созданию буферной демилитаризованной зоны на территории Российской Федерации.

"Я еще в 2022 году писал, что как минимум глубина этой демилитаризованной зоны должна быть до 50 км, где должна полностью отсутствовать военная инфраструктура РФ, а могут присутствовать МЧС и полицейские, — отмечает Коваленко, — Эти 50 км должны находиться под огневым контролем нашей артиллерии малой, средней и большой дальности".

У России сейчас не хватает резерва, чтобы защитить сотни километров границы с Украиной, говорит эксперт. Поэтому врагу придется оттягивать силы с ближайших направлений, а это группы армий "Центр" и "Запад" на Лиманском и Купянском направлении.

Что касается соседней Беларуси, то, по мнению военного аналитика, она не представляет для Украины угрозы, как страна с армейской компонентой. Большую угрозу несет возможность размещения там российских войск.

"Кто знает как будут развиваться события в Беларуси дальше, возможно там будет надо размещать контингент для контроля тех или иных событий, — акцентирует Коваленко, — Это может быть даже международный контингент, но пока Беларусь не несет нам прямой угрозы".

По словам эксперта, сейчас на Северной границе с Беларусью и РФ у оккупантов хватает сил только на диверсионные операции. Они действительно устраивают засады на наши пограничные патрули и гражданских в приграничной полосе.

"Несмотря на такие печальные факты в армии РФ на Севере нет группировки, которая могла бы, например, начать наступательные действия в Сумской области и оккупировать Сумы, — говорит Коваленко, — Речь уже не идет о Харькове, который россиянам не удалось окружить еще в 2022 году, имея огромные группы войск".

Напомним, что 7 марта Наталья Гуменюк рассказала, что на правом берегу Днепра проведены мероприятия по обустройству оборонительных сооружений. Ключевой целью является предотвращение возможности российским оккупантам подходить и высаживаться на соответствующей территории.

4 марта о возможном наступлении ВС РФ на Юге Украины высказался начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.