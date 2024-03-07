ВС РФ не смогут подойти: Гуменюк рассказала об укреплениях на правом берегу Днепра

Пресс-секретарь Сил обороны юга отметила, что на соответствующем участке фронта главной линией боевого столкновения является река Днепр, поэтому важно не дать противнику перебраться и высадиться.

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На правом берегу Днепра проведены мероприятия по обустройству оборонительных сооружений. Ключевой целью является предотвращение возможности российским оккупантам подходить и высаживаться на соответствующей территории. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в комментарии для издания "Радио Свобода".

"Мы укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делалось уже в мощных боевых условиях", — отметила она.

Гуменюк отметила, что в соответствующей географической обстановке главной линией боевого столкновения является река Днепр, поэтому "сверхважной" задачей остается не дать противнику перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу.

"Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому, что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", — отметила спикер.

Кроме того, Гуменюк уверяет, что украинские оборонительные сооружения были расположены с учетом всех изменений в ландшафте, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Поэтому, по словам спикера, противник превентивно работает, используя в частности беспилотники и артиллерию с левого берега. Это также подчеркивает важность оборонительных сооружений и их защиты от контрбатарейных ударов.

"Именно поэтому привилегия нашей боевой работы — за контрбатарейной борьбой, которая более дальнобойная, которая работает на нашу перспективу. Надо нарушить нормально настроенную оборону врага в глубине для того, чтобы отступая, он не имел надежной защиты", — добавила Гуменюк.

Напомним, 4 марта о возможном наступлении ВС РФ на Юге Украины высказался начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, противник заранее планировал информационную кампанию в южных регионах страны. Связаны разговоры с тем, что ВСУ сооружают линии обороны.