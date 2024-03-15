Обстрелы не прекращаются: фронт держится, но ВС РФ ищут слабые места в обороне (видео)

Благодаря невероятным усилиям украинских героев линия обороны остается статичной и очень редко меняется. Сейчас тяжелые бои идут в Новомихайловке, в районе Марьинки, Лимана, Купянска, Бахмута, Белогоровки в Луганской области, говорит военный аналитик Роман Погорелый.

Враг продолжает лезть на Авдеевском направлении, где ВСУ удается держать линию обороны несмотря на значительные артиллерийские обстрелы. Сейчас оккупанты делают атаки не так медийно, но активно применяют не только пушки, но и еще боевую авиацию. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

По его словам, российские оккупанты пытаются всеми силами, в том числе с помощью FPV-дронов, выискивать слабые места в обороне Сил обороны Украины, пытаются перегруппироваться и подтянуть новые силы. Сейчас тяжелые бои идут в Новомихайловке, в районе Марьинки, Лимана, Купянска, Бахмута, Белогоровки в Луганской области.

"Именно благодаря невероятным усилиям украинских героев линия обороны остается статичной и очень редко меняется, — говорит Погорелый, — Им в прямом смысле этого слова приходится сдерживать оккупантов ценой собственной жизни, о чем мы не имеем права забывать".

Военный аналитик отмечает, что на фронте сейчас очень много внимания уделяется инженерно-фортификационным сооружениям и огласка общества дала свой эффект. Сегодня активно работают военные инженеры и подразделения не только тыловые, но и передовые.

Однако все еще есть огромная проблема в армии с самими инженерами, которые вынуждены своими усилиями с плохим оснащением и плохими средствами выстраивать фортификационные сооружения, отмечает Погорелый. А еще хромает взаимодействие между подразделениями, которые должны выстраивать это все и планировать

"Наши инженеры на передовой линии — невероятные, сильные люди, — отмечает эксперт, — Несмотря на все невзгоды и проблемы им удается успешно выполнять свою работу, которая позволяет держать фронт и уберегать жизни солдат".

Напомним, что 11 марта в Институте изучения войны сообщали, что на Авдеевском направлении позиционные бои продолжались возле сел Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Невельское. Оккупанты имеют продвижение.

14 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что начался процесс ротации и замены частей и подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на фронте.