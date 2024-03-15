Добровольцы РФ показали слабость режима Путина: третий день находятся на Белгородщине, — Дикий (видео)

Основной задачей, пожалуй, являются масштабные бои и то, что российские добровольцы уже превратились в полноценные подразделения со своей броней. На России правителям могут простить самые страшные преступления, но не слабость, говорит ветеран АТО Евгений Дикий.

Российским добровольцам из Российского добровольческого корпуса (РДК), Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", которые зашли на Белгородщину, никто не мешает продвигаться разведгруппами вглубь территории области. Там малонаселенная и очень лесистая местность, что является идеальной для различных подразделений партизанского типа. Об этом в интервью Фокусу заметил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, эти вылазки имеют политическую подоплеку, ведь в РФ проходит переизбрание Путина. Если бы была цель зайти диверсионным группам, то это делалось бы по-тихому, говорит ветеран АТО.

"Здесь основной задачей, пожалуй, является продемонстрировать масштабные боевые действия и то, что российские добровольцы уже превратились в полноценные подразделения даже со своей броней, акцентирует Дикий, — В идеале было бы конечно еще и показать, как местное население радостно их встречает и переходит на сторону этих отрядов, но, как я понимаю, российское общество к этому еще не созрело".

А еще, по мнению военного эксперта, добровольцам важно было показать даже откровенным "ватным" россиянам, что их режим слабенький. Поскольку таких граждан не волнует несправедливость нападения РФ на Украину, то, возможно, как-то заставит задуматься тот факт, что Кремль абсолютно не способен защитить жителей РФ даже на международно признанной части государства.

"На России правителям могут простить самые страшные преступления, но не слабость, — отмечает Дикий, — Задача рейда российских добровольцев — это показать слабость этого режима и, надо отдать должное, они с этой задачей прекрасно справляются уже трое суток и даже расширяют географию боевых действий".

Евгений Дикий говорит, что добровольцы пока не готовы "идти на Москву", ведь имеют только два батальона, чего очень мало. Для полноценного похода надо, чтобы к ним массово присоединялись другие россияне, а пока такого не происходит.

"Но всему свое время и любая идея все же для начала должна быть заброшена в голову социума, — акцентирует эксперт, — Надо, чтобы эта идея там закрепилась, и вот именно этим сейчас и занимаются российские добровольческие подразделения".

Чтобы вытеснить РДК и других добровольцев из РФ российской армии так или иначе придется снимать часть подразделений с Купянского направления, ведь пограничники, ФСБ и Росгвардия не могут это сделать, отмечает Дикий. Но его удивляет, что уже третьи сутки в этом аспекте ничего не происходит и добровольцы делают свои дела на собственной территории РФ.

"Возможно, местные военные боятся признать позорность ситуации и отчитываются в Кремль, что "сами справятся", — говорит Дикий, — Ведь на местах понимают, что могут остаться без должностей в случае признания своей несостоятельности вытеснить добровольцев".

При этом сам Путин в своих заявлениях рассказал, о потрясающем наступлении ВСУ на Курскую и Белгородскую области и как армия РФ отважно уничтожила 35 танков и американских БМП украинцев, говорит Дикий. Он отмечает, что добровольцы получают только трофейную российскую бронетехнику, а украинская или американская официальную границу с РФ никогда не пересекает, как и бойцы ВСУ.

"Единственное, чем может поддержать операции РДК и других добровольцев украинская армия, так это артиллерийским огнем, — отмечает ветеран АТО, — Например, мы можем применить по территории РФ РСЗО "Вампир" — чешскую копию советского "Града", которая может стрелять модернизированными боеприпасами на 40 км".

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили высадку десанта и заход бойцов в село Козинка в Белгородской области. Однако во вражеском министерстве утверждают, что операцию якобы проводили "украинские боевики" и иностранные наемники.