Уклонистов в Украине не больше, чем где-либо, но в социуме нарастает пропасть, — Гетьман (видео)

Очень важно как можно быстрее принять закон о мобилизации, чтобы общество не стало очень разным в своем мировосприятии и все прошли через защиту Родины, считает майор запаса.

Количество уклонистов, которые не хотят служить в ВСУ, не больше, чем в других странах. Однако надо срочно принимать закон о мобилизации, ведь даже в социуме уже есть огромный психологический разрыв между теми, кто был на фронте и людьми, которые живут обычным образом. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, украинцам надо понять простые вещи: если не хочешь служить в ВСУ, то будешь служить в армии оккупантов, если им удастся захватить Украину.

"Россияне не будут спрашивать хочешь ты служить или не хочешь, ведь всегда можно человека принудить или шантажировать, — уверяет Гетьман, — Оккупанты не остановятся только в Украине и заставят воевать дальше за армию РФ".

Алексей Гетьман говорит, что в ВСУ уже началась полноценная ротация, но какие именно среди каких подразделений она происходит, является военной тайной, ведь врагу не стоит знать перемещения наших войск. Но ротация отмечается и социальными изменениями в обществе.

"Мои знакомые с фронта часто рассказывают, что после года на войне они перестали понимать своих друзей из гражданской жизни, — говорит Гетьман, — Между ними теперь просто своеобразная пропасть и нет общих тем для разговоров, ведь проблем друг друга они не понимают".

Вот именно этот социальный вопрос после войны или во время войны Украине придется решать, говорит военный. Поэтому, по мнению Гетьмана, очень важно как можно скорее принять закон о мобилизации, чтобы украинский социум не стал очень разными в своем мировосприятии, чтобы все прошли через армию и через защиту Родины.

Напомним, что председатель СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в основе закона о мобилизации должен быть заложен принцип справедливости: те, кто сейчас на фронте, нуждаются в отдыхе.

Также сообщалось, что в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять автомобилями.