Новые дроны Sea Baby и секретные операции: какие "сюрпризы" СБУ готовит России, – источники Фокуса

Морской бой против агрессора будут вести 35 новых морских дронов. Уникальные операции пройдут и в тылу, их цель — уничтожение живой силы, военных объектов и предприятий, обеспечивающих армию РФ.

Сотрудники Службы безопасности Украины готовят новые спецоперации против российских оккупантов в 2024 году. Главный "сюрприз" представят новые морские дроны Sea Baby, рассказали собеседники Фокуса в силовых структурах.

По данным источников, к морскому бою готовятся 35 новых дронов Sea Baby, первый катер из этой партии уже назвали "Авдеевка". СБУ готовится к новым сверхсекретным операциям, но не раскрывает подробные планы. Все эти действия приблизят победу Украины над РФ.

Морские дроны используют уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. Безэкипажные катера могут выполнить боевую задачу и вернуться назад, на них можно ставить разное вооружение и достигать сложные цели.

"С помощью морских дронов уничтожено 11 военных кораблей Черноморского флота России. Российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в том числе в Новороссийске", — указывают собеседники.

СБУ проводит специальные операции на линии фронта на море, в воздухе и в тылу врага. Главные цели:

живая сила противника, военные объекты на поле боя, военные преступники и предатели Украины во временно оккупированном Крыму и в России;

логистические пути для снабжения армии РФ;

предприятия, обеспечивающие ВПК агрессора.

С 2024 года дроны активно атакуют российские НПЗ. На сегодня уже 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя. В результате экспорт российской нефти упал на треть.

Напомним, в Украине появится Центр авиации при СБУ, в задачи которого будет входить защита суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны.

Фокус ранее писал об атаке дронами в ночь на 17 марта по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае России. В результате прилетов был большой пожар в районе атмосферных колонн завода.