В Украине создадут Центр авиации СБУ: за что он будет отвечать

Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, что новое учреждение сможет быть полезным в зоне боевых действий. Оно будет выполнять задачи совместно с ВСУ и другими военными формированиями.

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Украинское правительство согласовало создание Центра авиации, который будет действовать при СБУ. Об этом 22 марта сообщил в соцсетях постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано предложение Службы безопасности Украины о создании бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины"", — написал он.

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко уточнил, что это учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ "для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма".

"Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями", — добавил нардеп.

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