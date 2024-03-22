"Нужно подождать": Кулеба высказался о поставках новых ATACMS

Глава МИД Украины уверяет, что переговоры о передаче Киеву этого типа вооружения продолжаются успешно.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что со временем Соединенные Штаты предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение. Такое мнение высокопоставленный дипломат озвучил в прямом эфире телемарафона.

"У меня нет сомнений, что будут новости. Нужно подождать. Продолжается работа, и в конце концов Украина получит все необходимое", — сказал министр.

Кулеба также добавил, что в Вашингтоне очень хорошо понимают, что Вооруженные силы нуждаются в расширении имеющегося дальнобойного вооружения. Украинский дипломат признал, что речь идет об очень сложной и многомерной работе, однако в то же время американские партнеры очень глубоко понимают все основные потребности нашей страны. Эти вопросы Дмитрий Кулеба обсуждает с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, а глава Офиса президента Андрей Ермак напоминает об этом советнику главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, дискутирует о поставках ATACMS с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

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США пока не готовы объявить о поставках ракет ATACMS, — Салливан (видео)

По словам министра иностранных дел, прогресс по этому вопросу есть, однако "нужно терпение".

Как известно, Украина ранее уже получала от Соединенных Штатов ракеты ATACMS, но их радиус действия составлял до 160 км.

Кроме того, 13 марта стало известно, что после разблокирования пакета военной помощи от Соединенных Штатов Вооруженные силы Украины получат ракеты ATACMS радиусом до 160 километров с боеголовками, содержащими сотни кассетных бомб.

В то же время вчера, 21 марта, во время брифинга советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сейчас в Вашингтоне не готовы говорить о поставках Киеву ракет ATACMS.