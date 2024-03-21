США пока не готовы объявить о поставках ракет ATACMS, — Салливан (видео)

Советник по нацбезопасности США отметил, что пока рано говорить о плане "Б" в контексте ситуации, когда Конгресс не одобрит финансирования военной помощи Украине.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил свою уверенность в том, что Палата представителей США в конечном итоге одобрит дополнительную военную помощь Украине. Однако конкретной информации о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока нет. Об этом американский чиновник заявил 20 марта в ходе брифинга в Киеве.

Салливан сказал, что в Вашингтоне уверены в том, что Россия уже провалилась в этой войне, целью которой было намерение стереть Украину с политической карты мира. Эти планы Кремль не смог воплотить, и не сможет в дальнейшем, убежден советник.

Однако что касается дальнейшей военной поддержки и в том числе, поставок дальнобойных ракет ATACMS, то пока определенных сроков нет.

"Относительно ATACMS я, возможно, разочарую вас, но скажу, что мне не о чем объявить сегодня. Когда мы сможем чем-то поделиться, то мы это сделаем. Но я скажу, что у нас были очень конструктивные обсуждения нашей военной поддержки и необходимых возможностей, которые сделают поддержку эффективной", — заявил Салливан.

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По его словам, пока рано говорить о плане "Б" в контексте ситуации, когда Конгресс не одобрит финансирования военной помощи Украине, так как президент Байден ежедневно работает над тем, чтобы протолкнуть этот пакет в Конгрессе.

"Я не буду делать заявлений, когда процесс завершится, но мы работаем над тем, чтобы это сделать так быстро, как только возможно. Президент Байден работает над этим каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате (представителей) но я не могу сделать конкретных предсказаний", — ответил Салливан.

Напомним, Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Украинского радио" высказался по вопросу предоставления Украине ракет ATACMS. Он отметил, что США произвели не менее 2 тысяч дальнобойных ракет с кассетным боеприпасом, однако не все могут быть отправлены для нужд ВСУ.