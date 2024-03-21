США поки не готові оголосити про постачання ракет ATACMS, — Салліван (відео)

Радник із нацбезпеки США зазначив, що поки зарано говорити про план "Б" у контексті ситуації, коли Конгрес не схвалить фінансування військової допомоги Україні.

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Радник із національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив свою впевненість у тому, що Палата представників США зрештою схвалить додаткову військову допомогу Україні. Однак конкретної інформації про постачання далекобійних ракет ATACMS поки що немає. Про це американський чиновник заявив 20 березня під час брифінгу в Києві.

Салліван сказав, що у Вашингтоні впевнені в тому, що Росія вже провалилася в цій війні, метою якої був намір стерти Україну з політичної карти світу. Ці плани Кремль не зміг втілити, і не зможе надалі, переконаний радник.

Однак що стосується подальшої військової підтримки і, зокрема, постачання далекобійних ракет ATACMS, то поки що визначених термінів немає.

"Щодо ATACMS я, можливо, розчарую вас, але скажу, що мені нема про що оголосити сьогодні. Коли ми зможемо чимось поділитися, то ми це зробимо. Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні обговорення нашої військової підтримки та необхідних можливостей, які зроблять підтримку ефективною", — заявив Салліван.

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За його словами, поки зарано говорити про план "Б" у контексті ситуації, коли Конгрес не схвалить фінансування військової допомоги Україні, адже президент Байден щодня працює над тим, щоб проштовхнути цей пакет у Конгресі.

"Я не робитиму заяв, коли процес завершиться, але ми працюємо над тим, щоб це зробити так швидко, як тільки можливо. Президент Байден працює над цим щодня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті (представників), але я не можу зробити конкретних прогнозів", — відповів Салліван.

Нагадаємо, Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "Українського радіо" висловився щодо питання надання Україні ракет ATACMS. Він зазначив, що США виробили щонайменше 2 тисячі далекобійних ракет з касетним боєприпасом, однак не всі можуть бути відправлені для потреб ЗСУ.