"Ціль у нас є": авіаційний експерт припустив, скільки ракет ATACMS передадуть ЗСУ

За словами Костянтина Криволапа, США виготовили щонайменше 2 тисячі далекобійних ракет із касетним боєприпасом, однак не всі можуть бути відправлені в Україну. Вашингтон спочатку має провести ревізію.

Related video

Сполучені Штати Америки можуть незабаром передати Україні далекобійні ракети ATACMS, які потрібні ЗСУ для боротьби з російськими окупантами. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "Українського радіо" висловився з цього приводу.

За його словами, у Вашингтона на складах може перебувати понад тисяча старих зразків цього виду озброєння, які в перспективі можуть опинитися в руках українських захисників.

Хоч США і виробили близько 2 тисяч ракет із касетним боєприпасом, на таку кількість Києву можна не розраховувати, адже частина озброєння була вже використана в інших військових операціях, а ще певна кількість непридатна до використання.

"Однак багато ракет залишилося, і американці намагалися їх утилізувати. Це близько 1100 ракет старих типів. Треба провести серйозну ревізію та оцінити умови їхнього зберігання. Десь 30-40% придатні для використання", — заявив Костянтин Криволап.

Окремо авіаційний експерт додає, що якусь частину далекобійних ракет ATACMS вдалося модернізувати. Там поміняли систему наведення, боєприпас і потужність порохових двигунів.

"Якби нам дали не 20 ракет, а 100 чи більше — це було б дуже добре. Адже ціль у нас є, нам є куди бити", — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що Пентагон готовий надати Україні потужніші ATACMS, про що написали в The Wall Street Journal. Ракети дальністю 290 км можуть бути надані Києву, оскільки американські військові тепер можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, повідомили офіційні особи США журналістам.