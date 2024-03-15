Логістика в Криму під загрозою: експерт про можливе постачання ATACMS із дальністю до 300 км

За словами військового експерта Петра Черника, американське озброєння ідеально підходить для знищення залізничних вузлів окупантів, через які вони підвозять на фронт зброю на фронт.

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Україні терміново потрібні далекобійні ракети та авіація. Але у ЗСУ вже є озброєння, яке вражає своїми інноваційними можливостями та передовими технологіями. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник у коментарі виданню "24 Канал".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що повітряні сили використовують усі доступні засоби та інструменти для протидії тактичній авіації противника, утримуючи її на відстані та за необхідності знищуючи. Він також зазначив, що зенітно-ракетні підрозділи, включно із системами типу Patriot, продовжують успішно виконувати завдання на визначених прифронтових територіях.

Черник підкреслив, що навіть президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що літак Росії типу А-50 був збитий над Чорним морем за допомогою зенітно-ракетної системи Patriot. Цей ЗРК у стандартній комплектації оснащений ракетами, що мають дальність ураження до 120 кілометрів.

"Але все рухається дуже і дуже швидко, я думаю, що є вже більш далекобійні системи. До того ж не забуваємо, що є система SAMP/T, там є задекларовані ракети в пусках 340 і навіть 600 кілометрів", — додав військовий експерт.

Можливості ведення військових дій технічними засобами продовжують розвиватися, особливо в контексті поліпшення зенітно-ракетних систем. Цей прогрес чітко проявляється в інтеграції ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря-повітря", яку використовують під час пусків із ЗРК "Бук". Ця ракета здатна вражати цілі на відстані до 20 кілометрів, що свідчить про значний прогрес у галузі військової техніки.

Прикладом вдосконалення військової техніки слугує система ближнього бою Vampire, створена на основі некерованого авіаційного реактивного снаряда 70-міліметрового типу Hydra. Ця система розроблена для здійснення масованих атак по скупченнях бронетехніки та піхоти. Цікаво те, що завдяки удосконаленням, її стали використовувати в більш універсальних цілях. Тепер Vampire може бути встановлена на автомобілі типу "Пікап" і здійснювати боротьбу з "Шахедами" на відстані до 3-4 кілометрів за допомогою лазерного наведення.

"Усе рухається фантастично швидко вперед. Технології розвиваються неймовірними швидкостями", — наголосив Черник.

Головнокомандувач Української армії Олександр Сирський наголосив, що наразі протистояння дронів стало пріоритетним напрямом, і тільки той, хто зможе випередити противника в цих перегонах, має шанс на успіх.

Чернік зазначив, що системи радіоелектронної боротьби являють собою галузь мікроелектроніки, виробничі потужності якої розташовані за межами Росії. Він наголосив, що Росія не здатна конкурувати з виробництвом, здійснюваним колективним Заходом, особливо США, оскільки 70% всієї світової мікроелектроніки виробляється на Тайвані. Крім того, Черник зазначив, що Тайвань висловив готовність допомогти Україні і проводить свої операції в таємниці від сторонніх поглядів.

"Я поділяю думку, що відповідь у тому типі війни, який зараз ведеться — окопна війна, лежить у відриві в частині, що стосується радіоелектронної боротьби. Але не забуваємо, що справжній Game Challenger — це велика кількість авіації та далекобійних ракет. А якщо об'єктивно — то все разом", — наголосив військовий.

За даними видання The Wall Street Journal, Сполучені Штати Америки розглядають можливість постачання Україні ракет ATACMS з дальністю до 290 кілометрів. Раніше повідомлялося, що США можуть залишити ці ракети на своєму озброєнні, однак тепер з урахуванням появи ракет нового покоління вони розглядають цю можливість.

Черник висловлює впевненість у тому, що передача зазначеного озброєння Україні вкрай імовірна. Головне питання залишається лише у визначенні обсягу поставок. Він підкреслив, що зона окупації на території України становить приблизно 100-120 кілометрів, а відстань від півночі до півдня Криму становить близько 250 кілометрів.

"З ATACMS великої дальності ми зможемо створити впритул до середини медіани далі, ніж центр півострова, оперативну загрозу їхній логістиці. На цю хвилину Крим насичений величезною кількістю як особового складу, так і техніки, до того ж це великий склад боєприпасів", — пояснив військовий аналітик.

Ці ракети є ідеальним засобом для ураження залізничних вузлів, оскільки, як відомо, більша частина постачання, що надходить на фронт з боку окупантів, здійснюється саме залізницею.

До того ж різних модифікацій цих ракет на американських складах від 2 до 4 тисяч. Якщо Україна отримає хоча б кілька сотень, то це колосально знизить логістику забезпечення ворога.

Нагадаємо, що у ЗМІ раніше писали, що Україна наполягає на передачі Пентагоном ракет ATACMS, які мають дальність понад 180 миль (приблизно 290 км) і можуть збільшити спроможність Києва завдавати ударів по російських військах у Криму.