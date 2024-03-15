США заборонили постачання зброї та військового обладнання партнеру Росії, — Reuters

У Міністерстві торгівлі США повідомили, що стурбовані порушенням прав людини Нікарагуа, а також поглибленням зв'язків країни з Росією. Також були введені суворі правила щодо експорту американських товарів.

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Сполучені Штати заборонили експорт зброї та військової техніки в Нікарагуа. Ця країна останнім часом поглибила свої зв'язки з урядом РФ у сфері безпеки. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що в четвер 14 березня Держдеп США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена занепокоєна "жорстокими репресіями" уряду Нікарагуа щодо свого народу. Було ухвалено рішення обмежити постачання зброї в цю країну.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні дипломатичні та економічні інструменти для забезпечення відповідальності режиму Ортеги-Мурільо, підтримки прав людини та основних свобод нікарагуанців, оскільки вони прагнуть до більш справедливого і процвітаючого майбутнього", — заявили в Держдепі.

Також повідомляється, що Міністерство торгівлі США запровадило суворіші правила щодо експорту американських товарів до Нікарагуа, пославшись на занепокоєння щодо порушень урядом прав людини стосовно громадян, а також на поглиблення військових зв'язків і зв'язків уряду з Росією у сфері безпеки.

Посилення зв'язку Нікарагуа та Росії: що відомо

3 лютого 2024 року в МЗС України повідомили, що російська делегація з окупованого Криму здійснила візит до Нікарагуа. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту.

"Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року — з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою і Гранадою", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США зміцнюють оборону Тайваню контрактом на чотири дрони MQ-9B SkyGuardian. Безпілотники дадуть змогу Тайбею більш ефективно стежити за Китаєм, оскільки SkyGuardian може здійснювати польоти над горизонтом понад 40 годин поспіль.