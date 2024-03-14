США зміцнюють оборону Тайваню контрактом на чотири дрони MQ-9B SkyGuardian (відео)

Безпілотники дадуть змогу Тайбею більш ефективно стежити за Китаєм, оскільки SkyGuardian може здійснювати польоти над горизонтом понад 40 годин поспіль.

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Повітряні сили Тайваню будуть посилені американськими безпілотниками MQ-9B SkyGuardian. Міністерство оборони США оголосило 12 березня про укладення великого контракту з американською компанією General Atomics Aeronautical Systems на суму понад 250 млн доларів на закупівлю цих БПЛА для тайванських сил. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За умовами контракту американська компанія General Atomics поставить тайванським військовим чотири безпілотники MQ-9B SkyGuardian, дві сертифіковані наземні станції управління, а також необхідні запасні частини та допоміжне обладнання.

Компанія працюватиме над контрактом на своєму підприємстві в Каліфорнії і поставить системи до 2027 року. А перші чотири замовлених БПЛА будуть поставлені до 2025 року.

Придбання Тайванем безпілотників MQ-9B відбувається на тлі активізації Пекіном військової діяльності поблизу острівної держави. У вівторок Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що військовим вдалося відстежити 10 китайських військових літаків, включно з безпілотником, які увійшли в розпізнавальну зону ППО країни. Після чого Тайбей негайно направив свої літаки і підготував ракети ППО у відповідь на несанкціоноване вторгнення.

"Нові SkyGuardians дадуть змогу Тайбею краще стежити за Китаєм, тим паче що безпілотна система може здійснювати польоти над горизонтом понад 40 годин поспіль", — пишуть експерти Defense Post.

Коротко про SkyGuardian

БПЛА MQ-9B SkyGuardian являє собою передову технологію в галузі безпілотних систем. Спираючись на спадщину MQ-9 Reaper, SkyGuardian може похвалитися збільшеною тривалістю польоту до 40 годин, поліпшеними всепогодними можливостями та потужним набором датчиків спостереження і розвідки.

БПЛА MQ-9B SkyGuardian Фото: General Atomics

Ці удосконалення роблять MQ-9B неоціненним помічником у місіях розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR), забезпечуючи безперервний моніторинг великих територій і надаючи критично важливі дані для ухвалення рішень.

Експерти вважають, що можливості MQ-9B SkyGuardian ідеально відповідають потребам Тайваню в моніторингу повітряного простору і морських підходів, де активізувалася військова активність Китаю.

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Цей крок свідчить про прихильність США справі оборони Тайваню, а також демонструє зростаюче визнання ролі безпілотних систем у підвищенні обороноздатності.

"Інтегруючи ці сучасні БПЛА у свої військові операції, Тайвань зміцнює свою оборонну позицію, гарантуючи, що він залишається добре підготовленим до розв'язання будь-яких проблем, що можуть виникнути в умовах складної динаміки міжнародних відносин у регіоні", — підкреслюють експерти.

Раніше повідомлялося, що Китай "насичує" повітряний простір навколо Тайваню повітряними кулями і безпілотниками. За інформацією агентства Reuters, КНР посилює тиск у "сірій зоні", не вдаючись поки що до відкритого збройного протистояння.