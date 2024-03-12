США витратять 1 мільярд доларів на створення дронів для війни з Китаєм

Програма Replicator зі створення роїв дронів поки ще не розгорнута, але підготовка вже ведеться.

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Представники Пентагону оцінили вартість Replicator — програми з розгортання тисяч дронів до серпня 2025 року для протидії Китаю. Інформуючи журналістів про новий бюджетний запит, заступник міністра оборони Кетлін Гікс заявила, що ініціатива обійдеться в 1 млрд доларів США, пише Defense news.

Мета програми полягає в тому, щоб створювати недорогі дрони великими тиражами. Пристрої, за задумом, повинні будуть використовуватися автономно, у роях, у парі з винищувачами. Під час брифінгу Гікс підкреслила, що перший раунд програми покликаний допомогти військовим службам впроваджувати інновації швидше і в більшій кількості.

"Я переконана, що продовження цього проєкту являє собою значний інвестиційний потенціал, не пов'язаний із Replicator", — сказала вона.

Представник Пентагону Майк МакКорд докладно розповів, як відомство може отримати 1 мільярд доларів. Є два варіанти. По-перше, Конгрес міг би включити перші 500 мільйонів доларів у свій бюджет Пентагону на 2024 фінансовий рік, який давно відкладався. По-друге, за словами МакКорда, можна скласти запит на перепрограмування, щоб комітети оборони дозволили перерозподілити гроші у своєму бюджеті. У 2025 фінансовому році 500 мільйонів доларів на Replicator уже закладено в бюджет.

Контр-адмірал Бен Рейнольдс, який опікується питаннями бюджету ВМС, неодноразово заявляв журналістам, що запит включає фінансування проєктів Replicator. Армія на окремому брифінгу не прокоментувала свою частку в програмі. Але представник ВПС підтвердив, що служба не витрачатиме на це гроші наступного фінансового року.

Тим часом у слайдах загального бюджету Пентагону йдеться: "У Replicator немає конкретної лінії фінансування", хоча "бюджет на 2025 фінансовий рік включає ресурси для збільшення кількості інвестицій у Replicator".

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Тисячі дронів США проти КНР: Replicator не можуть реалізувати, незважаючи на технологічну міць

Така двозначність щодо програми пояснюється тим, що Пентагон не хоче, щоб у Китаї дізналися про те, як фінансується програма зі створення дронів, на якій стадії вона перебуває тощо. Деякі конгресмени та представники оборонної промисловості розкритикували цю двозначність, заявивши, що Replicator є просто гарною ідеєю з амбітними цілями.

"Ми схиляємося до того, щоб не розкривати подробиць доти, доки не будемо впевнені, що програма буде розгорнута зі схвалення заступника держсекретаря", — сказав МакКорд.

Раніше ми повідомляли про те, що гіперзвуковий дрон Китаю перевершив винищувач США F-22 за важливими показниками. Імовірно, йдеться про БПЛА MD-22, який може доставити 600 кг корисного навантаження на швидкості до 7 Маха на відстань 8000 км, що еквівалентно відстані між Китаєм і континентальною частиною США.