Тисячі дронів США проти КНР: Replicator не можуть реалізувати, незважаючи на технологічну міць

Для розгортання роїв дронів у рамках програми Replicator армії США необхідні просто підривні інновації, але Пентагон не завжди готовий їх підтримувати.

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Поки що США не готові протиставити Китаю рої дронів, які працювали б у парі з кораблями або винищувачами. Проєкт Replicator зіткнувся з низкою труднощів, і ні санкції проти техносектору Китаю, ні розвиток власних технологій США поки що не допомагають домогтися його реалізації, пише Defense News.

У серпні 2023 року заступник міністра оборони США Кетлін Гікс оголосила про проєкт Replicator, націлений на поставку на озброєння тисяч автономних дронів протягом 2-х років, щоб скласти конкуренцію величезним можливостям Китаю. Хоча ця заява і була сміливою, вона була зустрінута зі скептицизмом.

Труднощі полягають у тому, що Replicator вимагає впровадження підривних інновацій для інтеграції нових технологій, здатних істотно змінити оперативний рівень ведення війни. Це винятково складне завдання для реалізації, незважаючи на всю технологічну міць США.

Але є і хороші новини. Міністерство оборони США домоглося деяких успіхів у цьому напрямку. У 2022 році ВМС почали експеримент під назвою "Безпілотна оперативна група" (Unmanned Task Force), під час якого, як повідомляється, військові отримали безліч інструментів із руйнівними можливостями. Оскільки проект засекречений, більше сказати про нього не можна. Проте, цей проєкт інституціоналізується у вигляді нового Управління з підривних можливостей ВМС і буде безпосередньо підтримувати Replicator.

Інженерам вдалося оптимізувати технологію так, щоб вона працювала оперативно і давала змогу фахівцям виявляти її слабкі місця для подальшого вдосконалення. Ефективність і масштабування поки що не в пріоритеті у розробників. Хоча вони діяли згідно зі стандартизованими інноваційними процесами Unmanned Task Force, під час ухвалення тактичних кроків враховували унікальність кожної конкретної операційної проблеми і можливості користувачів.

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Впровадити проривні інновації всередині будь-якої великої організації, такої як армія, дуже складно. Лише деякі організації продемонстрували можливість підтримувати інновації протягом довгого часу. Більшість збройних сил інших держав досягають успіху в інноваціях безпосередньо під час війни, як, наприклад, Україна.

Раніше ми писали про те, що США стежитимуть за Китаєм за допомогою аеростатів. У Пентагоні переймають досвід ЗСУ. Поряд із новими розробками, американські військові застосують технології часів Другої світової війни, які добре зарекомендували себе на війні в Україні.