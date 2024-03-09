США стежитимуть за Китаєм за допомогою аеростатів: у Пентагоні переймають досвід ЗСУ

Поряд із новими розробками, американські військові застосують технології часів Другої світової війни, які добре зарекомендували себе на війні в Україні.

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США впровадять низку технологій для виявлення та ураження ворожих формувань на великій відстані. Йдеться про міжфункціональну систему глибокого зондування простору та систему високоточного виявлення, передає Defense one.

Військові в рамках розгортання нових систем тестують і "стародавні" технології, які застосовувалися у війнах 20 століття. Йдеться про висотні аеростати-шпигуни. За словами високопоставлених чиновників, друга бригада 101-ї повітряно-десантної дивізії випробує нове спорядження в Об'єднаному навчальному центрі готовності Луїзіани. Бригада вже стала першим підрозділом, який широко використовує програмне забезпечення для ведення місій ATAK на різних рівнях командування.

Американські військові переймають досвід України. Вони заявляють, що на полі бою гарні найрізноманітніші технології від різних виробників, як ультрасучасні на основі ШІ, так і "добре забуті" старі на кшталт аеростатів.

"Ми повинні надати нашим солдатам правильні технології, коли це необхідно, з можливістю модернізації та адаптації до загрози", — заявив начальник штабу армії Ренді Джордж.

Заступник міністра армії Гейб Камарільо назвав придбання послуг, а не устаткування, одним зі способів швидшого впровадження нових технологій. Відповідно до нещодавно оголошеного контракту, армія США купуватиме підписку на супутникові дані, але відмовиться від утримання та управління власними супутниками.

Камарільо повідомив, що армія розглядає можливість придбання інших технологій за моделлю "як послуга", маючи на увазі комерційне програмне забезпечення і радіостанції.

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Паралельно військові інженери працюють над створенням систем глибокого зондування, як-от система високоточного виявлення і використання, яка дасть можливість встановлювати шпигунське обладнання на борт літаків, що використовуються для корпоративних поїздок.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ застосовують аеростати Aerobavovna, щоб бити окупантів. Аеростати — нова технологія для Сил оборони України. Вони можуть забезпечити зв'язок для FPV-дронів на відстані 100 км і перебувати в небі тижнями.