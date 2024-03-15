США запретили поставки оружия и военного оборудования партнеру России, — Reuters

В Министерстве торговли США сообщили, что обеспокоены нарушением прав человека Никарагуа, а также углубления связей страны с Россией. Также были введены строгие правила в отношении экспорта американских товаров.

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Соединенные Штаты запретили экспорт оружия и военной техники в Никарагуа. Эта страна в последнее время углубила свои связи с правительством РФ в сфере безопасности. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Отмечается, что в четверг 14 марта Госдеп США сообщил, что администрация президента Джо Байдена обеспокоена "жестокими репрессиями" правительства Никарагуа в отношении своего народа. Было принято решение ограничить поставки оружия в эту страну.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные дипломатические и экономические инструменты для обеспечения ответственности режима Ортеги-Мурильо, поддержки прав человека и основных свобод никарагуанцев, поскольку они стремятся к более справедливому и процветающему будущему", — заявили в Госдепе.

Также сообщается, что Министерство торговли США ввело более строгие правила в отношении экспорта американских товаров в Никарагуа, сославшись на обеспокоенность по поводу нарушений правительством прав человека в отношении граждан, а также на углубление военных связей и связей правительства с Россией в сфере безопасности.

Усиление связи Никарагуа и России: что известно

3 февраля 2024 года в МИД Украины сообщили, что российская делегация из оккупированного Крыма совершила визит в Никарагуа. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины передало правительству этого государства ноту протеста.

"Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа состоялся 23 января 2024 – с целью подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что США укрепляют оборону Тайваня контрактом на четыре дрона MQ-9B SkyGuardian. Беспилотники позволят Тайбэю более эффективно следить за Китаем, поскольку SkyGuardian может совершать полеты над горизонтом более 40 часов подряд.