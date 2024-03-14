Ракеты для ПВО "тают на глазах". Усилит ли РФ обстрелы городов Украины, пока в США считают деньги

Вашингтон впервые за несколько месяцев выделил Киеву пакет военной помощи на $300 млн. Суммы хватит на несколько недель, но военные аналитики видят позитив: Пентагон все же находит резервы для Украины, пока Конгресс занят политическими разборками. Фокус выяснил, какие риски существуют на линии фронта и в тылу из-за проблем с дополнительными поставками вооружений.

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Соединенные Штаты впервые за три месяца выделили Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Суммы хватит лишь для сдерживания натиска российских войск в течение нескольких недель, признают в Белом доме.

Американцы официально приостановили военную поддержку Украины в начале января 2024 года. Последний раз Киев получал помощь от США 27 декабря 2023 года в размере 250 миллионов долларов.

В новый пакет вошли противовоздушные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные, 105-миллиметровые снаряды, противотанковые гранатометы, патроны для огнестрельного оружия, взрывные заряды, запчасти и другое оборудование.

По словам советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, боевые потребности Украины это не удовлетворит и не предотвратит исчерпание боеприпасов.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Дж. Джонс сказал газете The New York Times, что последний пакет военной помощи США подойдет лишь для оборонных операций ВСУ. Для возврата территорий он недостаточен.

Украине понадобится больше вооружений для обеспечения воздушной поддержки войск на земле, включая истребители F-16, современные разведывательные и ударные дроны.

"Если украинцы серьезно перейдут в наступление, им понадобится именно это, а не то оборудование, которое они только что получили", — заметил Джонс.

Выделение средств на поддержку Украины проходит нелегкий путь. Президент США Джо Байден признавал, что помощь направили за счет средств, сэкономленных при выполнении предыдущих контрактов Пентагона.

США переложили груз ответственности за Украину на Европу

Соединенные Штаты – самый крупный поставщик военной помощи Украине за время полномасштабной войны с Россией. В первые два года противостояния США выделили около 43 миллиардов долларов помощи, подсчитал Кильский институт мировой экономики.

Основной груз военной поддержки лег на Европу из-за внутриполитической турбулентности в Штатах. Франция, Германия, Нидерланды Чехия и Дания делают все возможное.

"Отличная инициатива Чехии по покупке 800 000 боеприпасов у третьих стран. Проблем со снарядами в 2024 году у нас точно не будет. А если Штаты вернутся в игру, снарядов будет еще больше", — рассказывает Фокусу заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Однако известно, что в ЕС сохраняется большой разрыв между обещаниями Украине и их выполнениями по факту. Миллион артиллерийских снарядов, которые должны быть у ВСУ до марта 2024 года так и остались в проекте. Получено чуть более 300 тысяч боеприпасов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал эту проблему и обещал Киеву более миллиона снарядов до конца текущего года.

Страны Евросоюза 13 марта после нескольких недель разногласий все же согласовали пересмотр и усиление спецсхемы передачи оружия и боеприпасов Украине. Чиновники утвердили пополнение Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро. Деньги пойдут на совместные закупки оружия и обучение военных.

Положительный момент в решении США отправить Украине военную помощь на 300 млн долларов весьма велик. Конгресс на 2024 год не утвердил финансирование, но Пентагон все же "изыскал резервы". Украина могла бы вообще ничего не получить.

"Украина воюет, нам дают помощь, а мы говорим: "Смотрите, очень мало. Не хватает, идите занимайтесь своими делами". Вашингтон переоценил ресурсы, сверил бухгалтерию и выявил наличие денег, а мог бы пустить их на другие программы. Штаты не обязаны нам ничего давать в принципе. В текущих условиях это просто счастье, имели бы ноль, а так плюс 300 миллионов", — подчеркивает Самусь.

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Западные чиновники не раз признавали влияние отсутствия дополнительной помощи США на ситуацию на поле боя. Собеседники CNN говорили, что ВСУ нормируют боеприпасы, а у войск России их больше в пять-семь раз. Без дополнительных поставок у ВСУ сначала закончатся дальнобойные ракеты, затем ракеты для противовоздушной обороны, а после артиллерийские боеприпасы и ракеты для Javelin и Stinger.

В условиях неопределенности и зависимости от американского вооружения украинскому командованию трудно строить стратегические планы, говорит Фокусу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Нужны гарантии отправок оружия и боеприпасов, тогда можно рассчитывать норму их использования как на фронте, так и в тылу для установок ПВО. Это вопрос не двух недель, а минимум нескольких месяцев", — прокомментировал эксперт.

Тем не менее снаряды к средствам ПВО и реактивной артиллерии у ВСУ еще имеются. Большую роль в поддержке Украины недавно сыграла Дания, предоставив помощь почти на 337 миллионов долларов.

"Но нам нужны именно американское вооружение и снаряды. Угроз полного отсутствия боекомплекта для артиллерии и ПВО пока нет, но все же понимают, что чем меньше помощи выделяется, тем быстрее снижается норма использования боеприпасов. Массированные ракетные атаки россиян по мирным городам отбить удастся, западные системы ПВО еще снаряжены боекомплектами", — резюмировал специалист.

Фокус ранее подробно разбирал чешскую инициативу по передаче ВСУ боеприпасов к артиллерии, закупленных не у стран Евросоюза. Подтверждена закупка 300 тысяч снарядов, в Украину они попадут не ранее июня 2024 года.

Напомним, глава демократического меньшинства в Конгрессе Хаким Джеффрис заявил о необходимости принятия законопроекта о помощи Украине минимум до конца следующей недели. Помощь надо одобрить до 22 марта, до того как конгрессмены покинут Вашингтон.