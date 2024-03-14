Ракети для ППО "тануть на очах". Чи посилить РФ обстріли міст України, поки у США рахують гроші

Вашингтон уперше за кілька місяців виділив Києву пакет військової допомоги на $300 млн. Суми вистачить на кілька тижнів, але військові аналітики бачать позитив: Пентагон усе ж таки знаходить резерви для України, поки Конгрес зайнятий політичними розбірками. Фокус з'ясував, які ризики існують на лінії фронту і в тилу через проблеми з додатковими поставками озброєнь.

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Сполучені Штати вперше за три місяці виділили Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Суми вистачить лише для стримування натиску російських військ протягом кількох тижнів, визнають у Білому домі.

Американці офіційно призупинили військову підтримку України на початку січня 2024 року. Востаннє Київ отримував допомогу від США 27 грудня 2023 року в розмірі 250 мільйонів доларів.

До нового пакета увійшли протиповітряні ракети Stinger, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, зокрема фугасні та кластерні, 105-міліметрові снаряди, протитанкові гранатомети, патрони для вогнепальної зброї, вибухові заряди, запчастини та інше обладнання.

За словами радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана, бойові потреби України це не задовольнить і не запобіжить вичерпанню боєприпасів.

Аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Дж. Джонс сказав газеті The New York Times, що останній пакет військової допомоги США підійде лише для оборонних операцій ЗСУ. Для повернення територій він недостатній.

Україні знадобиться більше озброєнь для забезпечення повітряної підтримки військ на землі, включно з винищувачами F-16, сучасними розвідувальними та ударними дронами.

"Якщо українці серйозно перейдуть у наступ, їм знадобиться саме це, а не те обладнання, яке вони щойно отримали", — зауважив Джонс.

Виділення коштів на підтримку України проходить нелегкий шлях. Президент США Джо Байден визнавав, що допомогу спрямували за рахунок коштів, зекономлених під час виконання попередніх контрактів Пентагону.

США переклали тягар відповідальності за Україну на Європу

Сполучені Штати — найбільший постачальник військової допомоги Україні за час повномасштабної війни з Росією. У перші два роки протистояння США виділили близько 43 мільярдів доларів допомоги, підрахував Кільський інститут світової економіки.

Основний тягар військової підтримки ліг на Європу через внутрішньополітичну турбулентність у Штатах. Франція, Німеччина, Нідерланди, Чехія і Данія роблять усе можливе.

"Чудова ініціатива Чехії щодо купівлі 800 000 боєприпасів у третіх країн. Проблем зі снарядами у 2024 році у нас точно не буде. А якщо Штати повернуться в гру, снарядів буде ще більше", — розповідає Фокусу заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Однак відомо, що в ЄС зберігається великий розрив між обіцянками Україні та їх виконаннями за фактом. Мільйон артилерійських снарядів, які мали б бути у ЗСУ до березня 2024 року, так і залишилися в проєкті. Отримано трохи більше 300 тисяч боєприпасів. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель визнавав цю проблему і обіцяв Києву понад мільйон снарядів до кінця поточного року.

Країни Євросоюзу 13 березня після кількох тижнів розбіжностей усе ж таки погодили перегляд і посилення спецсхеми передачі зброї та боєприпасів Україні. Чиновники затвердили поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро. Гроші підуть на спільні закупівлі зброї та навчання військових.

Позитивний момент у рішенні США відправити Україні військову допомогу на 300 млн доларів дуже великий. Конгрес на 2024 рік не затвердив фінансування, але Пентагон все ж "знайшов резерви". Україна могла б узагалі нічого не отримати.

"Україна воює, нам дають допомогу, а ми кажемо: "Дивіться, дуже мало. Не вистачає, ідіть займайтеся своїми справами". Вашингтон переоцінив ресурси, звірив бухгалтерію і виявив наявність грошей, а міг би пустити їх на інші програми. Штати не зобов'язані нам нічого давати в принципі. У поточних умовах це просто щастя, мали б нуль, а так плюс 300 мільйонів", — підкреслює Самусь.

Міста в тилу бомбитимуть сильніше? Чим ризикує Україна

Західні чиновники не раз визнавали вплив відсутності додаткової допомоги США на ситуацію на полі бою. Співрозмовники CNN говорили, що ЗСУ нормують боєприпаси, а у військ Росії їх більше в п'ять-сім разів. Без додаткових поставок у ЗСУ спочатку закінчаться далекобійні ракети, потім ракети для протиповітряної оборони, а після — артилерійські боєприпаси і ракети для Javelin і Stinger.

В умовах невизначеності та залежності від американського озброєння українському командуванню важко будувати стратегічні плани, каже Фокусу голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Потрібні гарантії відправок зброї та боєприпасів, тоді можна розраховувати норму їх використання як на фронті, так і в тилу для установок ППО. Це питання не двох тижнів, а мінімум кількох місяців", — прокоментував експерт.

Проте снаряди до засобів ППО і реактивної артилерії у ЗСУ ще є. Велику роль у підтримці України нещодавно зіграла Данія, надавши допомогу майже на 337 мільйонів доларів.

"Але нам потрібні саме американське озброєння і снаряди. Загроз повної відсутності боєкомплекту для артилерії та ППО поки що немає, але всі ж розуміють, що чим менше допомоги виділяється, тим швидше знижується норма використання боєприпасів. Масовані ракетні атаки росіян по мирних містах відбити вдасться, західні системи ППО ще споряджені боєкомплектами", — резюмував фахівець.

Фокус раніше детально розбирав чеську ініціативу щодо передачі ЗСУ боєприпасів до артилерії, закуплених не у країн Євросоюзу. Підтверджено закупівлю 300 тисяч снарядів, в Україну вони потраплять не раніше червня 2024 року.

Нагадаємо, глава демократичної меншості в Конгресі Хакім Джеффріс заявив про необхідність ухвалення законопроєкту про допомогу Україні щонайменше до кінця наступного тижня. Допомогу треба схвалити до 22 березня, до того як конгресмени покинуть Вашингтон.