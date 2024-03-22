"Потрібно почекати": Кулеба висловився про постачання нових ATACMS

Глава МЗС України запевняє, що переговори про передачу Києву цього типу озброєння тривають успішно.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що з часом Сполучені Штати нададуть Україні далекобійні ракети ATACMS та інше необхідне озброєння. Таку думку високопоставлений дипломат озвучив у прямому ефірі телемарафону.

"У мене немає сумнівів, що будуть новини. Потрібно почекати. Продовжується робота, і зрештою Україна отримає все необхідне", — сказав міністр .

Кулеба також додав, що у Вашингтоні дуже добре розуміють, що Збройні сили потребують розширення наявного далекобійного озброєння. Український дипломат визнав, що мова йде про дуже складну та багатовимірну роботу, проте водночас американські партнери дуже глибоко розуміють всі основні потреби нашої країни. Ці питання Дмитро Кулеба обговорює з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном, а глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадує про це раднику глави Білого дому з питань національної безпеки Джейку Саллівану. Очільник Міноборони України Рустем Умєров, зі свого боку, дискутує щодо постачання ATACMS з керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

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США поки не готові оголосити про постачання ракет ATACMS, — Салліван (відео)

За словами міністра закордонних справ, прогрес щодо цього питання є, проте "потрібно терпіння".

Як відомо, Україна раніше вже отримувала від Сполучених Штатів ракети ATACMS, але їх радіус дії становив до 160 км.

Крім того, 13 березня стало відомо, що після розблокування пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Збройні сили України отримають ракети ATACMS радіусом до 160 кілометрів з боєголовками, що містять сотні касетних бомб.

Водночас вчора, 21 березня, під час брифінгу радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що наразі у Вашингтоні не готові говорити про постачання Києву ракет ATACMS.