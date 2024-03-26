Война в РФ неизбежна: почему ИГИЛ заявил о причастности к теракту в "Крокусе"

Стрельба в "Крокус Сити", предположительно организованная ячейкой ИГИЛ, могла быть выгодна, в том числе Кремлю, считают эксперты. Фокус выяснил, какие последствия у теракта в Подмосковье.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Московской области, унесший жизни более 130 человек, стал самым крупным в истории РФ по числу погибших после теракта в Беслане. 23 марта Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Брянской области 11 человек, причастных к происшествию, включая четырех исполнителей. По версии силовиков, подозреваемые пытались скрыться, двигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы, где для них якобы готовили "окно" в Украину.

Официальный Киев причастность к теракту отрицает. В МИД Украины назвали обвинения Кремля "спланированной провокацией" и предположили, что теракт был организовал Москвой, чтобы "усилить мобилизацию российских граждан".

24 марта ответственность за стрельбу в Crocus City Hall взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Соответствующее видео опубликовало информагентство Amaq, близкое к ИГ.

Заявить о себе

Версию о том, что одна из ячеек ИГ причастна к теракту в РФ, рассматривают на Западе. Так в газете The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщили, что стрельбу в Подмосковье могли устроить члены ИГИЛ-К, действующие в Афганистане. В СМИ отметили, что следующими целями террористов могут стать Олимпийские игры в Париже.

Реакция во Франции не заставила себя ждать. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что намерен "расширить сотрудничество" с Россией в борьбе с группировками ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность за теракт в Crocus City Hall. И выразил "поддержку и солидарность с российским народом".

Макрон также добавил, что группировка ИГИЛ "Вилаят Хорасан", взявшая на себя ответственность за стрельбу в РФ, предпринимала несколько попыток покушений на территории Франции, Германии и других европейских стран. Особенно активно они действовали в конце 2022 года. Но подозреваемых задерживали еще до совершения терактов.

В Германии также обеспокоены активизацией ИГИЛ. Министр внутренних дел страны Нанси Фазер заявила газете Süddeutsche Zeitung, что "Исламское государство — Хорасан" в настоящее время "представляет собой самую большую исламистскую угрозу в Германии". А усиленные меры безопасности в период Рождества и Нового года были направлены на защиту от возможных угроз терактов со стороны.

"Исламского государства", которое действовало в Сирии, давно нет, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако существуют ответвления террористической организации, как, например, ИГИЛ-К, также известная как "Вилаят Хорасан", взявшая на себя ответственность за стрельбу в Подмосковье. Эта группировка появилась в 2015 году в ходе вербовки афганцев, пакистанцев, перебежчиков из "Талибана" и "Исламского движения Узбекистана". И регулярно устраивает террористические акции в Афганистане против правящего режима "Талибан".

"ИГИЛ-К существуют в Афганистане и Пакистане, а также в РФ и Европе за счет пожертвования от разных стран Ближнего Востока и Африки, от обеспеченных людей, заинтересованных в подобных методах дестабилизации в мире, а также от своих сторонников. Деньги им нужны небольшие. Оружие часто самодельное, которое можно купить на черном рынке. Но чем больше оборотов они набирают, тем больше пожертвований получают", — говорит Мусиенко.

После того как стало известно, что российские силовики пытали подозреваемых в организации стрельбы в Подмосковье, в иранских СМИ сообщили, что члены ИГИЛ якобы анонсировали новые теракты в России и пригрозили лично Путину. По заявлению террористов — это "месть за пытки членов организации".

Эксперт считает, что хотя главная цель ИГИЛ-К — свергнуть существующее правительство исторического региона Хорасан в восточном Иране и создать исламский халифат, все больше выходцев из стран Центральной Азии живут в РФ, а потому они не против попробовать реализовать подобный проект на территории России.

"Цель теракта — заявить о себе. И объявить войну РФ. Кроме того, война за халифат может происходить на территории России, так как РФ поддерживает "Талибан" в Афганистане. А ИГИЛ-К воюет против этого режима", — рассуждает эксперт.

Борьба с терроризмом

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в беседе с Фокусом отмечает, что пока остается под вопросом, как спецслужбы РФ, которые все контролирует внутри страны якобы пропустили подготовку террористического акта. Это наталкивает на мысль, что силовики либо знали о готовящемся теракте и допустили его в политических целях, либо — были соорганизаторами произошедшего. В таком случае Кремль мог преследовать несколько целей: усиление власти Путина, активизация мобилизационных мероприятий внутри страны, а также — возможность вызвать сочувствие к РФ со стороны стран Запада, чьи лидеры еще недавно называли Москву "злом", а сегодня готовы сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом.

"Сложно сказать, будут ли новые теракты в РФ. Но то, что во время мусульманского поста силовики заставили одного из задержанных съесть свое ухо — это сильно повлияет на фундаменталистов в РФ. Они отреагируют на тотальную репрессию, которую власти начнут в отношении таджиков и других выходцев Средней Азии. Поэтому теракт вполне может стать дополнительным фронтом внутри страны", — рассуждает Хара.

Эксперт добавляет, что гражданская война на территории РФ в любом случае неизбежна. И террористическая активность фундаменталистов только сильнее дестабилизирует ситуацию. Вопрос только, как скоро в обществе, где нет политических механизмов для решения непреодолимых внутренних противоречий, произойдет коллапс.

"У демократических стран обычно есть способы решения подобных вопросов мирным путем. Максимум — на Майдане. Это не лучший вариант, но это показатель, что политическая система не работает и нужно встряхнуть общество и страну. В РФ такой вариант невозможен. Мы видели "марш Пригожина", который показал, насколько сильны противоречия внутри страны и решить их политическим путем невозможно. Там нет оппозиции, и это значит что любые противоречия — языковые, религиозные, этнические, экономические — рано или поздно приведут к хаосу в стране. Плюс есть россияне, которые воюют на стороне Украины. И они не остановятся даже после окончания войны и попытаются силой и оружием изменить ситуацию внутри РФ", — рассуждает Хара.

Напомним, по мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, нападение на "Крокус Сити" по всем признакам указывает на то, что оно было организовано членами "Исламского государства".

Фокус также отмечал, что, по словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, в течение небольшого периода времени в РФ может быть реализован еще один теракт.