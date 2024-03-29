"Цирконы" будут запускать по Киеву, а не по Одессе: почему Patriot и SMP/T могут не спасти столицу (видео)

ЗРК SMP/T лучше подходит для защиты Одессы, ведь уже доказано, что он сбивает российские ракеты "Оникс", которыми и бьют по городу оккупанты. "Цирконы" очень дорогие, поэтому Москва будет их запускать только по самым важным целям, чтобы проверить ПВО от стран НАТО, говорит аналитик Александр Коваленко.

Украинская ПВО на базе западных систем SMP/T доказала свою эффективность в борьбе с ракетами "Оникс", а вот Patriot пока с такой ракетой не сталкивался. Свои уникальные "Цирконы" враг будет применять для попыток пробития ПВО столицы, а тратить на Одессу их не будет: там используют "Кинжалы" и "Ониксы". Об этом в интервью Фокусу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, есть определенная система запуска тех или иных ракет по городам Украины. Например, Одесса больше других страдает от П800 ("Оникс"), а Харьков от "Кинжалов".

"Несмотря на то, что "Циркон" является противокорабельной ракетой, оккупанты смогли наладить ее запуск с наземных пусковых установок, — говорит эксперт, — Ее главная опасность в замаскированности пусковой установки и в гиперзвуковой скорости. Когда истребитель МиГ-31К с "Кинжалом" только поднимается с российского аэродрома Саваслейка, то Украина сразу об этом знает и готовится, а МиГ еще должен преодолеть определенное расстояние до сброса ракеты. А вот запуск "Циркона" можно отследить только после старта, а до цели он долетает меньше чем за минуту".

По мнению Коваленко, россияне не будут тратить безумно дорогие "Цирконы" для обстрелов Одессы или Харькова. Для этого есть замаскированные стартовые установки, которые, как ни прискорбно, позволяют обстреливать города Украины "Кинжалами".

"Кремль реально хочет проверить возможность ПВО Киева, базирующейся на системах SMP/T и Patriot. Россияне хотят знать, как будет действовать ПВО НАТО против их ракет, — акцентирует аналитик, — поскольку в Киеве сейчас лучшая ПВО не только в Украине, но и в Европе, то следующие удары "Цирконами" могут быть именно по столице".

По его мнению, если оккупанты разместят свои пусковые установки с гиперзвуковыми "Цирконами" вблизи границ, например, на Брянщине, то это будет огромной проблемой для столичной ПВО — она просто может не успеть среагировать. Дело не в технической возможности сбить ракету, она есть, а в скорости реакции на опасность, отмечает аналитик.

Напомним, журналист Александр Матвиенко объяснил, почему ракету "Циркон" сейчас можно считать самой опасной ракетой из всего арсенала РФ.

Офицер запаса Алексей Гетьман заявил, что в ударах "Цирконами" нет ничего необычного. По его словам, первые атаки на Киев были разведывательными.