Оккупанты разбомбили Терны, а под Крынками ВСУ уничтожают нашествия врага, — аналитик DeepState (видео)

Несмотря на трудности защитники продолжают держать оборону и на Донбассе и на Херсонщине, говорит соучредитель мониторингового проекта Роман Погорелый.

Российская армия несмотря на значительные потери смогла полностью уничтожить село Терны в Донецкой области. Тяжелые бои идут у Ямполовки и Дибровы. В этот список горячих точек входит и Белогоровка на Луганщине. О фронтовой ситуации Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По его словам, это небольшое поселение армия РФ не смогла взять многочисленными "мясными штурмами", поэтому, потеряв много людей и техники, просто разбомбила село. Однако из-за значительного мобилизационного ресурса оккупанты продолжают постепенную ротацию и подтягивают свои резервы на этом участке.

От села Терны осталось только название на карте, говорит аналитик Фото: Deep State

"Но наши военные тоже берут инициативу в свои руки и пытаются оттеснить, отвоевать утраченные позиции, — отмечает военный аналитик, — Хотя делать это каждый раз все сложнее, поскольку очень много войск подтянули московиты, а еще очень плотно работает вражеская авиация".

Несмотря на все трудности украинские герои продолжают держать оборону. Украинские населенные пункты держатся, прилагаются максимальные усилия, чтобы линия боевого столкновения не продвигалась дальше, а враг не имел успехов. Кроме того, есть надежда, что ВСУ даже смогут пойти вперед.

Что касается ситуации на уже легендарном плацдарме в Крынках, который ВСУ героически удерживают и расширяют на левобережье под Херсоном, то несмотря на сложную логистику и мощные удары со стороны врага он держится. Аналитик DeepState отмечает, что оккупанты непрерывно пытаются вытеснить украинских военных, но каждый раз несут огромные потери и отступают.

"Наши украинские герои, все, кто служит в ВСУ, делают просто невероятную работу несмотря на то, в каких тяжелых условиях им приходится воевать, — говорит Погорелый, — Они не только держат позиции, а еще и уничтожают врага навязывая бой, держа инициативу".

Напомним, 25 марта сообщалось, что РФ создаст 2 новые армии, однако они с большой вероятностью столкнутся с серьезными проблемами. По данным британской разведки, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.