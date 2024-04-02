ВСУ отбили самое крупное танковое наступление РФ под Авдеевкой: в чем успех тактики?

Одно из самых крупных танковых наступлений за все время большой войны в Украине произошло 30 марта. При дефиците артиллерийских боеприпасов украинские военные показали, что значит жесткая оборона. Военные аналитики предупреждают: россияне все же могли прорвать часть позиций и на данном направлении тяжелая ситуация. Фокус выяснил, действительно ли история с разгромом войск РФ столь оптимистична.

Российская армия 30 марта провела самое крупное танковое наступление за все время полномасштабной войны в Украине. Произошло это в районе Авдеевки Донецкой области. Когда дым от боев рассеялся, на дороге к западу от города осталась треть из 36 российских танков, пишет журнал Forbes.

"Дорогостоящее нападение", как указывает издание, было неожиданным. За несколько недель до штурма российским полкам и бригадам явно не хватало техники после потерь в Авдеевке в середине февраля 2024 года. При попытке оккупировать город, атаки на западную его часть сопровождались штурмами пехоты. Ситуация резко изменилась в последние дни — противник вновь получил и применил бронетехнику.

В прорыве участвовало почти 50 единиц бронетехники

Кроме танков, ВС РФ использовали для марш-броска 12 бронемашин из состава 6-го танкового полка российской армии. В ходе боя ВСУ подбили 12 танков и восемь БМП.

Стандартная оборонительная тактика ВСУ заключается в обнаружении группы российских штурмовиков дронами и удара по ней из артиллерии. Выжившие после прилета становятся легкой мишенью для FPV-дронов. Данную схему боев придумали после прекращения отправки Киеву американской помощи, начиная с октября, указывает издание.

Прорыв оборонных рубежей ВСУ: на что ВС РФ потратили бронетехнику

Победа 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады ВСУ над столь крупными и хорошо вооруженными силами оккупантов свидетельствует, что несмотря на нехватку артиллерийских боеприпасов украинцы способны организовать жесткую оборону, умело комбинируя атаки минами, противотанковыми ракетами и дронами, полагают западные аналитики.

"Украинские силы лишились большей части тяжелых боеприпасов. Многомесячный дефицит снарядов побудил Украину расширить производство FPV-дронов. Сеть небольших мастерских сейчас производит более 50 000 дронов в месяц", — пишет журнал Forbes.

Опрошенные Фокусом военные эксперты подтверждают факт удачной остановки силами ВСУ попытки танкового прорыва ВС России. По оценкам полковника запаса ВСУ, военного аналитика Сергея Грабского, разгром танковой бригады — это "условный успех", ведь россияне прорвали часть позиций ВСУ и теперь под селом Тоненькое сложилась тяжелая ситуация.

"Россияне заплатили большую цену, но если взять даже карту DeepState (ресурс обозначает территорию села Тоненькое как временно оккупированную, — ред.), продвижение ВС РФ вызывает тревогу", — комментирует он Фокусу.

Прогнозируемое на конец весны-лета 2024 года наступление ВС РФ может быть на западе Донецкой области

Грабский акцентирует внимание на фактическом отсутствии позиций ВСУ за Бердычами. Если россияне пойдут вверх по карте, крайне тяжело прогнозировать, где их в итоге остановят.

"Оборонные укрепления не построишь на каждый километр. Рубеж был именно за Авдеевкой, сейчас наметился его прорыв. Россиянам все равно на потери, на Авдеевском направлении они тратят ресурсы на решение поставленной задачи: получить максимальные преимущества на тактическом уровне и создать условия для дальнейшего наступления", — добавляет эксперт.

Масштабные атаки территории Украины для РФ пока невозможны, но траты ресурсов на основных направлениях — вполне. Потеря в одной битве танкового батальона — дорогое удовольствие, но захватчиков это не остановит.

Уникальный случай с начала 2024 года — ВС РФ понесли сильные потери

Удачная защита от танковых атак, особенно в районе Авдеевки, где ВСУ вынужденно отошли на новые оборонительные позиции, доказывает способность украинских военных отбивать будущие масштабные атаки, в том числе и ожидаемое нападение России летом 2024 года, указывают аналитики Института изучения войны (ISW).

Готовность российского военного командования направить в атаку под Авдеевкой батальон танков указывает на приоритет этого участка для Москвы. Прогнозируемая на конец весны-лета 2024 года наступательная операция сосредоточится на западе Донецкой области, считают специалисты.

Потери около 50 единиц техники и живой силы при отсутствии значительного результата — это явная неудача захватчиков. С другой стороны, артиллерия ВСУ не могла работать в полном объеме, что в очередной раз напомнило о дефиците снарядов, объясняет Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Ситуацию на Авдеевском направлении во многом облегчает то, что ВС РФ растратили потенциал при штурме Авдеевки. Столь масштабные атаки РФ с применением механизированной компоненты — далеко не массовое явление. Это действительно уникальный случай с начала 2024 года, полагает Коваленко.

"Захватчики не намерены останавливаться. Перед ними стоит задача по созданию полукруга — буфера безопасности вокруг Авдеевки. Имеется в виду захват Бердычей, Степового, Орловки, Тоненького и Северного. Пока полукруг не замкнут, штурмы будут постоянно", — заключил Коваленко.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 1 апреля назвал Харьков "роковым городом" для россиян. Харьковский мэр Игорь Терехов заявил об отсутствии паники в городе, в котором остаются 1,3 миллиона человек.

Фокус ранее писал, что оккупанты не могут в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки Донецкой области. Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что у России — значительные проблемы с армией.