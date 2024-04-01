ВС РФ не могут в полной мере воспользоваться захватом Авдеевки, — генерал США

Россияне потеряли очень много опытных сержантов и офицеров, что, по словам экс-командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, в значительной степени влияет на их наступательный потенциал.

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Оккупационная армия РФ не может в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки Донецкой области, поскольку не имеет на это необходимых возможностей. Об этом в подкасте Silicon Curtain заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Он отметил, что сейчас говорят о нехватке боеприпасов в ВСУ и потери среди военных, но и РФ имеет значительные проблемы со своим войском.

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"Авдеевка упала пять недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности", — заявил Ходжес.

Преимущества России в боеприпасах может составлять соотношение артиллерийских снарядов россиян к Украине 5:1 или 10:1. По его словам, сейчас это воспринимается как обычная ситуация. Ходжес отметил, что россияне потеряли очень много опытных сержантов и офицеров.

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 1 апреля, Сил обороны Украины отбили 13 атак в районах населенных пунктов: Бердичи, Семеновка, Уманское, Невельское и Первомайское Донецкой области. Враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Напомним, 1 апреля издание Forbes сообщило, что ВСУ в марте удалось отбить масштабный российский танковый штурм в районе Авдеевки. По информации журналистов, украинским военнослужащим пришлось использовать новую тактику в связи с дефицитом боеприпасов. Эта же проблема побудила Киев массово расширить производство FPV-дронов. Украинские силы могли использовать беспилотники для обнаружения российской штурмовой группы и затем нанести точный артиллерийский обстрел по обнаруженным целям.