"Надо готовиться": РФ не отказалась от наступления на Киев, Одессу и Николаев, — Братчук (видео)

Российские оккупанты мечтают, чтобы непризнанное Приднестровье открыло второй фронт, но, по мнению представителя Украинской добровольческой армии, ресурсов сейчас у агрессора не хватает.

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Россия не отказалась от наступления на Киев, Одессу и Николаев, несмотря на то, что ресурсов у врага нет, но стоит готовиться. Об этом заявил Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что Россия не отказалась от планов уничтожения Украины. По его словам, замыслы пока оккупанты не способны реализовать, но такие попытки могут быть в будущем.

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Войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении, — ISW (карта)

"Надо готовиться. Надо оценивать собственные ресурсы, собственные возможности, и адекватно планировать действия на те риски и вызовы, которые для нас существуют", — пояснил Братчук.

В эфире он отметил, что следует оценивать угрозы и адекватно реагировать. Не менее важной Братчук назвал реакцию на информационные вбросы со стороны российских оккупантов.

Братчук также добавил, что оккупанты мечтают, чтобы непризнанное Приднестровье открыло второй фронт. Все же, по мнению представителя Украинской добровольческой армии, бои за Авдеевку показали, что для масштабных наступлений войскам РФ нужно большое количество личного состава и техники.

Атаки РФ 31 марта и 1 апреля

За прошедшие сутки, по информации Генерального штаба ВСУ от 1 апреля, произошло 53 боевых столкновения. Войска РФ нанесли 79 авиационных ударов и 22 ракетных, осуществили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Повреждения и разрушения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские террористы снова атаковали Украину, применив 3 беспилотника типа Shahed. Противовоздушная оборона Украины ликвидировала два ударных дрона.

Напомним, в конце марта "Телебачення Торонто" обнародовало расследование, в котором говорилось о вероятных причастных к казни бойцов ВСУ под Авдеевкой. Коллаборационисты Дмитрий Вербий и Николай Ткач, которые перешли на сторону России, могли расстрелять украинских раненых защитников, нарушая договоренности о плене.