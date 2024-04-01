Битва за "Зенит": СМИ обнаружили россиян, причастных к казни бойцов ВСУ под Авдеевкой (видео)

Коллаборационисты Дмитрий Вербий и Николай Ткач, которые перешли на сторону России, могли расстрелять украинских раненых защитников, нарушая договоренности о взятии в плен.

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Военных преступников РФ, причастных к расстрелу на позиции "Зенит" раненых украинских военнопленных во временно оккупированной Авдеевке, идентифицировали. Об этом говорится в сюжете "Телебачення Торонто".

Удалось установить, что первыми на "Зенит" зашли бойцы 1 славянской бригады "ДНР". Подразделение сформировано из боевиков, воевавших под командованием террориста Игоря Гиркина, в 2014 году. Бригада сейчас входит в состав вооруженных сил РФ.

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Преступник с позывным "Гермес" является командиром стрелкового батальона. Это псевдоним, по информации журналистов, использует 44-летний Дмитрий Николаевич Вербий, уроженец города Шахтерск. Он был заместителем начальника службы безопасности в "министерстве" до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Дмитрий Вербий Фото: скрин видео

Другой идентифицированный военный преступник — 29-летний Ткач Николай Александрович с позывным "Жарик". Этот оккупант был командиром 2 роты стрелкового батальона, бойцы которой первыми заходили на воинскую часть. Он является уроженцем оккупированного поселка Старобешево, расположенного вблизи Донецка.

"Жарика" назвали опытным боевиком. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в 2023 году наградил его званием героя России за захват позиций под Водяным.

Шойгу и Ткач Фото: Телебачення Торонто

"Они сами публикуют видео с казнями", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля в ISW сообщили, что войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят оккупантам нанести значительный удар на нескольких направлениях одновременно.