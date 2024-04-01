Битва за "Зеніт": ЗМІ виявили росіян, причетних до страти бійців ЗСУ під Авдіївкою (відео)

Колаборанти Дмитро Вербій та Микола Ткач, які перейшли на бік Росії, могли розстріляти українських поранених захисників, порушуючи домовленості про полон.

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Воєнних злочинців РФ, причетних до розстрілу на позиції "Зеніт" поранених українських військовополонених у тимчасово окупованій Авдіївці, ідентифікували. Про це йдеться в сюжеті "Телебачення Торонто".

Вдалося встановити, що першими на "Зеніт" зайшли бійці 1 слов'янської бригади "ДНР". Підрозділ сформований з бойовиків, які воювали під командуванням терориста Ігоря Гіркіна, у 2014 році. Бригада наразі входить до складу збройних сил РФ.

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Злочинець із позивним "Гермес" є командиром стрілецького батальйону. Це псевдо, за інформацією журналістів, використовує 44-річний Дмитро Миколайович Вербій, уродженець міста Шахтарськ. Він був заступником начальника служби безпеки у "міністерстві" до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Дмитро Вербій Фото: скрін відео

Інший ідентифікований воєнний злочинець — 29-річний Ткач Микола Олександрович із позивним "Жарік". Цей окупант був командиром 2 роти стрілецького батальйону, бійці якої першими заходили на військову частину. Він є уродженцем окупованого селища Старобешеве, що розташоване поблизу Донецька.

"Жаріка" назвали досвідченим бойовиком. Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу 2023 року нагородив його званням героя Росії за захоплення позицій під Водяним.

Шойгу і Ткач Фото: Телебачення Торонто

"Вони самі публікують відео зі стратами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня в ISW повідомили, що війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку. Обмеженість людських ресурсів та планування, на думку американських аналітиків, не дозволять окупантам завдати значного удару на кількох напрямках одночасно.