Одна из крупнейших атак: ВСУ отбили масштабный танковый штурм РФ под Авдеевкой, — Forbes

По данным журналистов, украинским военнослужащим пришлось использовать новую тактику из-за дефицита боеприпасов. Эта же проблема побудила Киев массово расширить производство FPV-дронов.

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Под Авдеевкой произошла одна из самых масштабных танковых атак со времен начала полномасштабной войны в Украине, но силы ВСУ не только успешно отразили ее, но и нанесли значительные потери противнику. В результате столкновения российские войска потеряли треть своих танков. Об этом сообщает издание Forbes.

Российские войска совершили атаку с использованием 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль трассы, ведущей от оккупированного Россией Тоненького до подконтрольного Киеву села Уманское. Однако украинская 25-я бригада заметила движение колонны из 48 машин и нанесла по ним мощный удар. OSINT-аналитик Kriegsforscher отметил, что в результате уничтожено 12 танков и восемь БМП.

По словам журналистов, 25-я бригада уничтожила эту рекордно большую российскую танковую колонну, используя стандартную тактику обороны украинских войск. Согласно этой тактике, украинские силы могли использовать беспилотники для обнаружения российской штурмовой группы и затем нанести точный артиллерийский обстрел по обнаруженным целям. Такой метод позволяет избежать прямого столкновения с превосходящими силами противника и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для поражения целей на расстоянии.

Даже если российская атака принесла им какие-то преимущества, то стоимость потери 20 машин была высока. По оценке Центра оборонных стратегий, бои вокруг Тоненького на следующий день после штурма были описаны как "позиционные", что означает, что ни одна из сторон не смогла значительно продвинуться вперед.

Как сообщается в статье, подобная обширная атака со стороны РФ подчеркивает две противоречивые динамики. Если недавно российские войска преимущественно развертывали пехотные подразделения для продвижения к западу от Авдеевки, то в последние дни ситуация изменилась, и противник возобновил использование бронетехники в этом районе.

"То, что украинцы могли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую силу, свидетельствует о другой тенденции. Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны установить жесткую оборону — часто с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников", — пишет Forbes.

Журналисты подчеркнули, что такая стратегия была вызвана нехваткой боеприпасов, что привело к массовому расширению Украиной производства беспилотников FPV. Если ранее украинская артиллерийская батарея могла выпустить 10 снарядов, чтобы нанести поражение российской штурмовой группе, то в настоящее время она выпускает только пять снарядов. При этом координируется с ближайшими операторами FPV для нанесения дополнительного ущерба российским силам, отмечается в материале.

"Ожидайте, что эта тактика продолжит формировать поле боя, даже когда в Украину прибудут свежие боеприпасы. В ближайшие недели и месяцы украинцы, вероятно, будут продолжать оборону от российских штурмовых групп, в основном координируя свои гаубицы и беспилотники. Только сейчас артиллерии может быть больше, чем было в последние месяцы", — пишет Forbes.

Напомним, что 31 марта в Институте изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины отбили массированное наступление ВС РФ с помощью бронетехники в районе Авдеевки Донецкой области 30 марта.