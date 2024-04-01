Первая масштабная атака: ВС РФ бросили на штурм позиций ВСУ почти 50 единиц бронетехники, детали

На Авдеевском направлении оккупанты не проводили подобные атаки с начала операции по захвату города в конце октября 2023 года. Враг применил 36 танков и 12 БМП возле Тоненького, рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Украины отбили массированное наступление ВС РФ с помощью бронетехники в районе Авдеевки Донецкой области 30 марта. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 31 марта.

Аналитики отметили, что это была первая подобная атака с начала российской кампании по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

31 марта украинский военный отметил, что 30 марта оккупанты, в том числе 90-я танковая дивизия, бросили в атаку 36 танков и 12 БМП возле Тоненького. Согласно геолокационным кадрам от 31 марта, вдоль дороги к северо-западу от населенного пункта осталось большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники.

По словам украинского бойца, во время штурма ВСУ уничтожили 12 танков и 8 БМП, в результате врагу не удалось прорвать украинский рубеж.

"Похоже, это первое сообщение о том, что какие-либо подразделения 90-й танковой дивизии участвовали в штурмах после захвата Россией Авдеевки", — говорится в сообщении.

В ISW отметили, что противник не проводил подобных масштабных наступлений с привлечением бронетехники с начала российской операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

Авдеевское направление

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" считает, что наступление врага с подобным привлечением техники не последнее.

"Колонна из 36 танков, по моему мнению, не последняя. Как я и говорил, во время боев за Орловку и Тоненькое противник почти не использовал технику — при штурме сел была только пехота, изредка вводили БМП или танчик для прикрытия штурмовых групп", — сказал он.

Он рассказал, что за это время оккупанты накопили достаточно техники для применения "бронетанковых кулаков" на Авдеевском направлении. По его словам, россияне пытались прорвать украинские позиции на открытой местности, однако не получилось. Несмотря на это, враг будет пытаться и дальше, чтобы тактические успехи переросли в оперативные.

"Но я считаю, что это будет отвлечение внимания, ведь на Лиманском направлении также накапливают ресурсы, там будет интереснее", — добавил он.

Напомним, аналитики ISW в отчете за 28 марта сообщили, что возле Авдеевки оккупанты начали применять бронетехнику. Однако противник потерял несколько единиц во время боев.

В ISW в отчете за 31 марта рассказали, что ВС РФ могут начать масштабное наступление на западе Донецкой области в конце весны и летом. Однако россияне смогут наступать только на одном оперативном направлении.